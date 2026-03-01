Declaraţia ciudată a lui Sam Altman care ne arată cum gândesc miliardarii tech despre restul oamenilor, prin comparaţie cu roboţii

Altman s-a arătat iritat și de afirmațiile privind consumul de apă al AI. Foto: Profimedia Images

O declarație făcută de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, arată disprețul pe care liderii din domeniul inteligenței artificiale par să îl aibă față de oameni, scrie Futurism.com, într-un editorial extrem de critic la adresa multimiliardarului. Întrebat despre impactul AI asupra mediului, Altman, care s-a arătat iritat de aceste critici, a afirmat că și „antrenarea unui om consumă multă energie”, dând drept exemplu anii de creștere și educație, precum și mâncarea consumată în tot acest proces, de la copilărie până la stadiul de adulți, care pot fi integrați pe piața muncii.

Comentariile lipsite de tact au fost făcute de Sam Altman la un eveniment organizat de The Indian Express. El a încercat astfel să minimalizeze criticile privind impactul pe care dezvoltarea inteligenței artificiale îl are asupra mediului.

Pentru început, el a numit „nedrept” să compari costurile energetice ale antrenării unui model de AI „cu cât îl costă pe un om să facă o singură interogare de tip inferență”. Asta pentru că, după cum explică Altman, „și antrenarea unui om consumă multă energie”.

„Îți ia cam 20 de ani de viață și toată mâncarea pe care o consumi în acea perioadă până devii inteligent”, a continuat Altman. „Și nu doar atât, a fost nevoie de evoluția pe scară largă a celor 100 de miliarde de oameni care au trăit vreodată și au învățat să nu fie mâncați de prădători și au învățat cum să descopere știința și așa mai departe, pentru a te produce pe tine.”

Măsurată astfel, „probabil că AI a ajuns deja din urmă oamenii din punct de vedere al eficienței energetice”, a spus Altman.

Altman s-a arătat iritat și de afirmațiile privind consumul de apă al AI.

„Apa este complet o invenție”, a început el, aproape provocator față de cei care scot citate din context. „Era adevărat înainte, foloseam răcirea prin evaporare în centrele de date.”

„Dar acum, când nu mai facem asta”, a spus Altman, „încă vezi afirmații precum «nu folosi ChatGPT, sunt 4 tone de apă pentru fiecare interogare», sau ceva de genul.”

„Este complet neadevărat și total absurd”, a susținut el. „Nu are nicio legătură cu realitatea.”

Nimeni nu poate nega că este costisitor să crești un om în epoca noastră industrializată, scrie în editorialul Futurism. Cu toate acestea, cel puțin aceste costuri contribuie la menținerea funcționării civilizației umane. Apa folosită în agricultură hrănește pe cineva, iar combustibilii fosili pe care îi ardem încălzesc pe cineva.

Spre ce se îndreaptă consumul de energie al modelelor de AI? Spre crearea unor oracole nesigure, care „halucinează”? Algoritmi care produc amalgamuri denaturate ale unor texte și opere de artă existente? Proliferarea în masă a imaginilor false și a dezinformării? Companioni digitali sufocanți care te pot împinge și mai adânc într-o spirală suicidară?

Poate că utilitatea AI - dincolo de justificarea discutabilă a concedierilor în masă - va deveni mai clară pe măsură ce tehnologia va evolua și ceața entuziasmului exagerat se va risipi. Însă, în acest moment, tehnologia nici măcar nu se apropie de promisiunile de mărimea unor centre de date făcute de Silicon Valley, în timp ce industria rămâne frustrant de opacă în privința impactului său asupra mediului. Dacă AI este atât de eficientă energetic pe cât susține Altman - ajungând chiar la nivelul oamenilor - atunci de ce companii precum OpenAI, Microsoft și Amazon nu își fac publice facturile la energie, emisiile de CO2 și consumul de apă asociate AI? Aceste critici sunt adesea respinse cu afirmații vagi și entuziaste potrivit cărora AI va contribui la rezolvarea schimbărilor climatice și a altor provocări cu care se confruntă civilizația umană. Acum, noua strategie a lui Altman, se pare, este să te facă să te simți vinovat pentru faptul că exiști.