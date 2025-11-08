Sam Altman vrea să fie înlocuit de o inteligență artificială. Planul de rezervă făcut public de directorul OpenAI

08 Noi 2025

Deși momentul nu a sosit încă, Altman este convins că nu mai este departe. Foto: Getty Images

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, spune că așteaptă momentul în care inteligența artificială îi va putea prelua rolul, potrivit Business Insider.

„Mi-ar fi rușine dacă OpenAI nu ar fi prima mare companie condusă de un CEO AI”, a declarat Altman în podcastul Conversations with Tyler.

El a spus că se gândește adesea la întrebarea: „Ce ar trebui să se întâmple pentru ca un CEO bazat pe inteligență artificială să poată conduce OpenAI mult mai bine decât mine?”. Deși momentul nu a sosit încă, Altman este convins că nu mai este departe — doar „câțiva ani” până când o inteligență artificială ar putea conduce un departament important din cadrul companiei.

Altman susține că are deja un plan pentru „următorul capitol”, în care va fi înlocuit de AI:

„Am o fermă unde îmi petrec o parte din timp și îmi place foarte mult”, a spus el într-un interviu anterior acordat CEO-ului Axel Springer, Mathias Döpfner.

Înainte de lansarea ChatGPT, Altman petrecea mai mult timp acolo — conducea tractoare și lucra efectiv pământul. De-a lungul anilor, și-a cumpărat mai multe proprietăți de lux în San Francisco, Napa și o vilă de 43 de milioane de dolari pe insula Hawaii.

„Pe termen scurt, AI va distruge multe locuri de muncă. Pe termen lung, ca în toate revoluțiile tehnologice, sunt sigur că vom găsi lucruri complet noi de făcut”, a mai spus Altman.