A fost prezentat vehiculul electric cu un singur loc. Atinge 200 de km la oră și are asistent vocal cu inteligență artificială

1 minut de citit Publicat la 13:53 07 Ian 2026 Modificat la 13:54 07 Ian 2026

Un model de vehicul electric cu un singur loc și trei roți a fost prezentat la CES 2026 în Las Vegas. FOTO: X Interesting Engineering

Un model de vehicul electric cu un singur loc și trei roți a fost prezentat la CES 2026 în Las Vegas. Vehiculul poate atinge 200 de kilometri pe oră și are asistent vocal cu inteligență artificială pe platforma NVIDIA, scrie Interesting Engineering.

În demonstrațiile de la stand, s-a explicat că șoferul poate vorbi cu AI-ul în timp ce conduce și poate cere informații despre ce se întâmplă în jur: trafic, mediu, evenimente în timp real.

În ceea ce privește identitatea vizuală, logo-ul ar fi inspirat de simbolul Atari, reinterpretat pentru a forma un „T”, iar numele „Trinity” face trimitere la cele trei roți și la ideea de „treime”.

Din punct de vedere dinamic, TRINITY se diferențiază de multe tricicluri: se înclină în viraje „ca o motocicletă”, ceea ce ar îmbunătăți agilitatea. Sistemul de echilibrare a fost realizat de DEKA Research and Development (echipa asociată popular cu tehnologia din spatele Segway), potrivit informațiiilor din prezentare.

TRINITY is a next generation three wheel electric micromobility vehicle combining driver centric design with advanced artificial intelligence. Powered by NVIDIA DGX Spark, it uses conversational agents and goal tracking workflows to manage navigation, comfort, and connectivity.… pic.twitter.com/JDRNwFOWQO — Interesting Engineering (@IntEngineering) January 7, 2026

Vehiculul ar putea tinge viteza maximă de aproximativ 193 km pe oră.

Conceptul include cabină rezistentă la intemperii, interior premium și sistem audio „de studio”, rămânând însă un vehicul pentru un singur pasager.

Deși este încă un concept, proiectul vine cu un plan clar: lansare pe Kickstarter pe 6 ianuarie, printr-un program de precomandă / interes, o serie limitată la 500 de unități și livrări țintite pentru august 2027.

Prețul ar fi de sub 30.000 de dolari.