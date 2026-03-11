Șapte călugăriţe „rebele” din Spania au pierdut în instanţă dreptul de a rămâne în mănăstirea lor

Șoferul unei dube închiriate deschide poarta pentru a părăsi Mănăstirea Clariselor Sărace Santa Clara din Belorado, unde călugărițele au fost excomunicate de Vatican după ce s-au separat de Biserica Catolică. sursa foto: Profimedia

Şapte călugăriţe din Spania, care s-au aflat aproape doi ani într-un conflict juridic cu Biserica Catolică, vor fi obligate să părăsească mănăstirea în care au locuit mult timp, după ce instanţa a decis evacuarea lor, relatează DPA, citată de Agerpres.

Un tribunal a stabilit că fostele membre ale Ordinului Clariselor trebuie să elibereze mănăstirea din Belorado, aflată pe celebrul traseu de pelerinaj Camino de Santiago, în nordul Spaniei.

Clădirea este locuită de membrele ordinului religios încă din anul 1349. Totuşi, cele şapte călugăriţe vor trebui să părăsească mănăstirea până joi, la ora locală 09:30, în caz contrar riscând evacuarea.

Potrivit purtătorului lor de cuvânt, situaţia este extrem de dificilă pentru ele. „Sunt disperate, devastate”, a declarat Francisco Canals miercuri pentru DPA. „Ele vor să plece fără să fie văzute - pentru a-şi păstra demnitatea”, a adăugat el.

Conflictul a început în 2024, când călugăriţele au anunţat că se desprind de Biserica Catolică şi că nu mai recunosc autoritatea Vaticanului.

Ele au declarat că urmează învăţăturile lui Pablo de Rojas Sanchez-Franco, un autointitulat episcop care a fondat o comunitate religioasă ultra-conservatoare şi care a fost excomunicat în 2019.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani şi cunoscut drept un „admirator” declarat al fostului dictator spaniol Francisco Franco, susţine că scaunul papal este vacant încă din 1958, de la moartea papei Pius al XII-lea, deoarece toţi succesorii acestuia ar fi trădat adevărata doctrină a credinţei catolice.

Una dintre călugăriţe, sora Paloma, susţine că decizia este o formă de presiune asupra comunităţii lor.

„Vor să ne distrugă, să ne elimine, pentru că noi avem probabil ceva de spus ce ei nu vor să audă”, a declarat ea într-o înregistrare video trimisă mai multor instituţii media din Spania.

Găsirea unui alt loc unde să locuiască ar putea fi complicată, deoarece cele şapte călugăriţe doresc să rămână împreună şi au, de asemenea, numeroase animale de companie.

În acest context, a fost lansat un apel online pentru ajutor. Călugăriţele speră să primească o donaţie într-una dintre zonele afectate de depopularea rurală din Spania.

„Într-o Spanie din ce în ce mai depopulată, există sute de clădiri abandonate în care nu locuieşte nimeni”, se arată în apelul public.