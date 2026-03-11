Mai multe fose septice au fost găsite îngropate pe plajele din Năvodari și Margona. Diana Buzoianu: "Controalele vor continua"

Publicat la 22:35 11 Mar 2026

"Acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje”, a spus ministrul Mediului. FOTO: Diana Buzoianu/Facebook

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis miercuri că au fost descoperite noi nereguli pe plajele din Năvodari, după incidentul legat de rezervorul cu GPL, descoperit îngropat în nisip. În urma controalelor, au fost identificate mai multe fose septice îngropate în nisip, în Năvodari și Margona. Diana Buzoianu a precizat că acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje:

„Inspectorii Administrației Bazinale de Apă (ABA) Dobrogea-Litoral au descoperit, împreună cu specialiștii ISU Dobrogea și cu echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Constanța, noi instalații îngropate ilegale.

Din fericire nu au mai fost identificate rezervoare de gaz. Toate instalațiile lăsate ilegal în urmă de operatorii economici sunt fose septice îngropate în nisip. Vorbim deja de 3 fose identificate astăzi care fuseseră îngropate pe plajele din Năvodari și 3 identificate pe plaja Margona”, a precizat Diana Buzoianu.

O parte din fose au fost scoase de echipele de intervenție. Urmează să fie luate măsuri pentru toate aceste situații, a precizat Diana Buzoianu.

„Pe scurt: așa arată un domeniu care a fost tratat ca vestul sălbatic. Nu vom accepta asta pe viitor. În toate cazurile operatorii economici vor suporta consecințele legale. Legea e lege pentru toți.

Acțiunile de control și de verificare continuă și zilele următoare pe plaje”, a spus ministrul Mediului.