Se asfaltează ultimii kilometri din lotul 2 al Autostrăzii Moldovei: Când vor putea circula șoferii pe A7 între Adjud și Răcăciuni

La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90%. FOTO: Captură video/CNAIR/Facebook

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri că s-a început asfaltarea pe ultimii kilometri ai lotului 2 din secțiunea Focșani - Bacău a A7 (Autostrada Moldovei).

„Peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la așternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Berești (județul Bacău)”, a precizat Cristian Pistol, directorul general CNAIR pe Facebook.

În total, pe toți cei 21,78 km ai lotului 2 al secțiunii Focșani-Bacău, care nu sunt încă deschiși circulației (sectorul dintre Adjud și Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni și mai mult de 100 de utilaje, care derulează și alte lucrări în paralel: turnarea plăcii de supra-betonare pe podul de la km 69+256, amenajarea parcării de scurtă durată, amenajarea CIC (Centrul Întreținere și Control) la nodul rutier de la Adjud.

La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90%, iar circulația va fi deschisă până la finalul lunii august (2026).

Circulația pe primii 17 km ai acestui lot (între Domnești și Adjud) a fost deschisă anul trecut. Contractul pentru construcția Autostrăzii Moldovei (A7) este finanțat prin PNRR.

După ce anul 2025 a înregistrat realizări însemnate în ceea ce privește inaugurările de autostrăzi şi drumuri expres cu un total de 146 de kilometri, anul 2026 s-ar putea să ne aducă un record de drumuri de mare viteză.

Potrivit CNAIR, în 2026 ar urma să fie inaugurați 244 de kilometri de autostrăzi. Directorul Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a declarat, la Antena 3 CNN, că „ciot cu ciot” România reușește să construiască o rețea de drumuri de mare viteză.