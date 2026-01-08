Harta drumurilor de mare viteză care vor fi date în circulație în 2026

Aceşti kilometri de autostradă vor fi daţi în circulaţie succesiv, începând cu luna aprilie. Foto: Pro Infrastructura

După ce anul 2025 a înregistrat realizări însemnate în ceea ce privește inaugurările de autostrăzi şi drumuri expres cu un total de 146 de kilometri, anul 2026 s-ar putea să ne aducă un record de drumuri de mare viteză. Ținta este una ambițioasă, dar potrivit CNAIR, realistă: în 2026 ar urma să fie inaugurați 244 de kilometri de autostrăzi. Directorul Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a declarat, la Antena 3 CNN, că „ciot cu ciot” România reușește să construiască o rețea de drumuri de mare viteză. El a atras totuși atenția că este foarte important ca antreprenorii să fie serioși, statul să îi plătească la timp și banii din PNRR să nu fie pierduți.

Antena 3 CNN a obținut harta drumurilor de mare viteză care vor fi dați în circulație în 2026.

De departe una dintre cele mai mari realizări ale anului va fi reprezentată de bucăţile de autostradă de pe A7, Adjud-Bacău şi Bacău-Paşcani, un total de aproape 125 de kilometri pe care trebuie să-i livreze contructorul român UMB.

Evident, aceşti kilometri de autostradă vor fi daţi în circulaţie succesiv, începând cu luna aprilie, dacă lucrările se desfășoară conform planurilor.

Tot în aprilie am putea să vedem şi în vest, pe A3, o inaugurare de peste 12 kilometri, pe bucata Zimbor-Poarta Sălajului.

De asemenea, la final de iunie pe lotul 1 al A0-Nord ar putea fi inauguraţi peste 17 kilometri.

„Avem mai mulți ani de întârziere pe multe tronsoane”

Ionuţ Ciurea, directorul asociaţiei Pro Infrastructura, a explicat că datorită acestor 250 de kilometri de drumuri de mare viteză care vor fi dați în circulație „aproape cert” în acest an începe să se vadă o rețea de autostrăzi și drumuri expres coerentă în țara noastră după zeci de ani de întârzieri.

„Toate sunt importante. Am ajuns la 1.416 de kilometri la sfârșit de 2025, însă trebuie să depășim undeva 3.000 de kilometri, deci putem să spunem că am ajuns cumva la jumătatea drumului. Sigur, după nu știu câți ani de la Revoluție, avem 10, 15, 20 de ani de întârziere. Avem mai mulți ani de întârziere pe multe tronsoane dacă e vorba să calculăm când trebuia să avem toate aceste proiecte.

Dar iată că în sfârșit începem, în acești ani, să încropim așa, mai ales în zona asta exterioară a arcului carpatic, o rețea de autostrăzi și drumuri expres. Și atunci cred că ăsta este dincolo de zestrea care va fi spre 250 de kilometri, oricum, aproape cert peste 200 kilometri în acest an, începem să încropim această rețea și nu mai vorbim doar de cioturi care leagă nimic de nimic”, a spus Ciurea la Antena 3 CNN.

Directorul Pro Infrastructura a explicat că este de importanță critică să ajungem cu Autostrada A7 de la Adjud Nord la Săbăueni până la finalul lunii august pentru a nu pierde banii din PNRR.

„Anul ăsta este absolut critic să ajungem cu autostrada A7, de la Adjud Nord la Săbăuani, cel mai târziu la sfârșitul lunii august. Ca să nu lăsăm niciun ban gratis, fonduri nerambursabile din PNRR, la Bruxelles, trebuie să luăm toți banii de acolo. Și este absolut critic, e un termen foarte, foarte dur pe care îl impune PNRR în acest an. La sfârșitul anului, la Pașcani, acesta practic este cel mai important obiectiv pe infrastructura majoră în acest an. Pe A7, mai avem, de asemenea, tot așa critic în jurul Capitalei. Avem direcții care în continuare se mișcă pe DNCB, pe nord și acolo avem chiar și treceri de pietoni, deci este o întreagă discuție despre fluență și ce ne interesează pe noi cel mai mult siguranță rutieră. Deci avem nevoie de A0 completă.

Avem șanse mari să vedem între DN1 A ieșirea spre Târgoviște și DN1 la sfârșit de mai, început de iunie. Poate în vară vedem și loturile doi și trei, adică circulație pe A0 între DN2 și A2, Autostrada Soarelui, pe A0, și ultimul ciot, ultima bucată din din A0 ar trebui la sfârșitul lunii noiembrie între DN1 A și autostrada A1. Deci exact la sfârșitul anului avem marea, marea șansă și marele obiectiv de a avea A0 completă în jurul Capitalei”, a spus Ionuț Ciurea.

„Este foarte important ca antreprenorii să fie serioși”

Pentru ca acești 250 de kilometri de drumuri de mare viteză să devină o realitate în 2026 este „foarte, foarte important” ca antreprenorii să fie „serioși” și să respecte termenele limită, a explicat directorul Pro Infrastructura.

„Este foarte, foarte important antreprenorii să fie serioși. O parte dintre ei sunt, dar unii dintre ei nu prea. Este foarte, foarte important ca anul ăsta să luăm toți banii din PNRR care-s gratis și nu au fost gratis pe PNRR în vara anului trecut până în toamnă. Știți că au fost aceste renegocieri pe PNRR și trebuie să luăm banii ăștia, mai ales că ăștia sunt bani care vin de la alte proiecte, proiecte de prin toată țara, care n-au mai putut să fie livrate.

Este foarte important să se mobilizeze exemplar anul ăsta pe autostrada A7 și să luăm banii ăștia (...). Este foarte important ca statul, odată ce acești constructori serioși sunt pe sistem turbo, știți cum se mai zice, da, deci forțează la maxim cu lucru, poate în trei schimburi, 24 din 24, o să vedem.

Sunt mulți, mulți factori, dar statul trebuie să ofere acest capital, acest cashflow, acest capital de lucru, adică constructorii, imediat cum facturează, să fie plătiți, nu la 60 de zile, să fie plătiți la două sau trei săptămâni, așa cum au fost plătiți înainte ca anul electoral să se închidă. (...) Pot lucra pe caiet două, trei luni, dar nu mai mult. Trebuie plătiți”, a mai spus Ionuț Ciurea.

Directorul Pro Infrastructura a explicat că și la stat și la privat dacă ne „gripăm” cu „amănunte și elemente birocratice, amânarea plății facturilor, imediat se gripează sistemul”.

146 de kilometri de drumuri de mare viteză, inaugurați în 2025

În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Anul acesta am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres.

Principalele rezultate care au schimbat harta țării au fost:

Unirea Moldovei cu Muntenia: prin deschiderea a încă 95 de kilometri din A7, se circulă în prezent de la București la Adjud (250 km) doar pe autostradă (A3 și A7);

Oltenia a fost conectată la Dobrogea: conexiunea DEx 12 cu A1 permite circulația de la Craiova la Constanța (465 km) pe drum de mare viteză;

Finalizarea secțiunii 5 a A1 (Sibiu - Pitești) a creat un coridor neîntrerupt de la Curtea de Argeș la Constanța (395 km);

Bucureștiul s-a descongestionat prin A0: a fost deschis tot semi-inelul sudic al A0 (51 km), asigurând conexiunea strategică între A1 și A2 pe Coridorul IV Pan-European;

Fluidizarea circulației la Cluj: finalizarea legăturii A3 - DN1 (DEx4) a economisit zeci de minute pentru cei care tranzitau Turda;