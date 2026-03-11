Actuala criză e diferită de valurile recente de scumpiri, avertizează Banca Centrală Europeană: “Incertitudinea e fără egal”

1 minut de citit Publicat la 23:12 11 Mar 2026 Modificat la 23:12 11 Mar 2026

Lagarde a spus că situația actuală este “foarte diferită” față de ultima criză inflaționistă. FOTO: Getty Images

Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că va face „tot ce este necesar” pentru ca inflația să nu scape de sub control în contextul războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat deja creșteri accelerate ale prețului petrolului, potrivit Euractiv.

„Vom face tot ce este necesar pentru a menține inflația sub control și pentru a ne asigura că francezii și europenii nu vor experimenta creșteri ale inflației precum cele pe care le-am văzut în 2022 și 2023”, cauzate de invazia Rusiei în Ucraina, a declarat Lagarde într-un interviu pentru posturile France 2 și France Inter.

Ea nu a răspuns când a fost întrebată dacă ratele dobânzilor vor crește, dar a recunoscut că există multă “incertitudine” în jurul evenimentelor din Orientul Mijlociu.

BCE se va întruni pe 19 martie pentru a decide asupra ratelor, a doua zi după următoarea reuniune a Rezervei Federale a SUA.

Lagarde a spus că situația actuală este “foarte diferită” față de ultima criză inflaționistă.

Avertismentul transmis de șefa BCE

Ea a susținut că inflația este în prezent sub control și că “creșterea este destul de rezistentă” în țările UE care utilizează moneda euro.

„Totuși, ceea ce este foarte diferit este că avem un grad de incertitudine și un grad de volatilitate absolut uimitor, fără egal în 2022”, a spus Lagarde.

Prețurile petrolului s-au apropiat de 120 de dolari pe baril luni, în creștere cu aproape 30%, înainte de a scădea din nou la aproximativ 87,80 dolari în ultima parte a tranzacțiilor de marți.

Invazia Rusiei în Ucraina în 2022 a dus prețurile petrolului aproape de maximele record din 2008, petrolul de referință Brent atingând 139,13 dolari pe baril.

De asemenea, țările europene se pregătesc să aprobe eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol pentru a compensa creșterea costurilor energiei și temerile legate de aprovizionare, în contextul războiului din Iran