Țoiu, despre locurile libere din avioanele de repatriere: Erau ale cetățenilor din alte state europene, care n-au mai venit la aeroport

Oana Țoiu a explicat că locurile rămase libere în unele zboruri de evacuare nu au aparținut României, ci altor state europene. FOTO Facebook MAE

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat miercuri, că peste 5.700 de cetățeni români au revenit în siguranță în țară, în contextul operațiunilor de repatriere, și a explicat că locurile rămase libere în unele zboruri de evacuare nu au aparținut României, ci altor state europene.

Țoiu a precizat că solicitările de asistență consulară continuă, în special din zona Dubaiului, care a devenit un punct important de tranzit pentru mulți români care se întorc din Asia și încearcă să găsească un zbor spre casă.

Întrebată de ce, într-unul dintre zborurile de evacuare de vineri, au rămas 14 locuri libere și de ce statul român nu a reușit să negocieze folosirea acestora pentru evacuarea altor cetățeni, Oana Țoiu a explicat că, în cazul zborurilor organizate prin mecanisme europene, țara care coordonează cursa primește o cotă proprie, iar celelalte locuri sunt distribuite altor state membre. Potrivit ministrului, România a ocupat toate locurile care i-au fost repartizate.

Ea a subliniat că "locurile rămase neocupate erau rezervate unor cetățeni europeni care confirmaseră prin ambasadele statelor lor, dar care nu s-au mai prezentat la aeroport în momentul decolării."

Ministrul a arătat că, "teoretic, aceste locuri ar putea fi ocupate în ultimul moment de alți pasageri, însă, în practică, acest lucru depinde de organizarea echipelor consulare și de procedurile aplicate în aeroport."

Oana Țoiu a mai spus că România și-a suplimentat echipa consulară cu încă doi colegi, însă situația rămâne dificilă, mai ales în cazul grupurilor vulnerabile, care nu pot fi chemate în aeroport fără certitudinea că vor putea urca în avion.

Ea a comparat situația cu cea a curselor comerciale, unde se întâmplă ca unele locuri să rămână libere dacă pasagerii care aveau bilete nu ajung la timp, iar ele nu mai pot fi redistribuite suficient de repede.

"România a folosit locurile care i-au fost alocate”, a insistat ministrul de Externe, precizând că locurile goale invocate la acel zbor erau "exclusiv dedicate unor cetățeni europeni” care confirmaseră participarea, dar nu au mai fost prezenți la îmbarcare.