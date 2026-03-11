Oana Ţoiu, despre cazul Irina Ponta: O eroare regretabilă, a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale

Ministrul Afacerilor Externe a admis că a fost informată de consulul de la Dubai despre „cazul special al unei minore neînsoțite”. Foto: Agerpres

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, despre cazul repatrierii fiicei lui Victor Ponta, că este ”o eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversaţie separată”. Ea a spus că, în celula de criză centrală, fiecare consulat a raportat categoriile pe care le va include în fiecare plan de evacuare și că nu era nicio categorie de minor neînsoţit.

”Atât Ministerul Afacerilor Externe din România, că şi Ministerele Afacerilor Externe din celelalte ţări, care gestionăm celulele de criză, în acest moment avem ca prioritate siguranţa cetăţenilor şi întoarcerea acasă a cât mai multor dintre ei, prin mecanisme comerciale facilitate şi zboruri de evacuare pentru cazurile vulnerabile.

În ceea ce priveşte cazul intens mediatizat al minorei respective, reamintesc faptul că în bazele de date centrale ale Ministerului Afacerilor Externe, pe canalele oficiale pe care MAE le-a anunţat, nu aveam şi nu avem în gestiune cazul niciunui minor neînsoţit, însă evident că orice minor care cere ajutorul are dreptul la acel ajutor, de aceea în cazul minorului neînsoţit pe care o menţionaţi dumneavoastră, înţelegerea noastră, din informările care au venit din consulat, pentru că noi nu avem în echipa centrală acces direct la fiecare caz individual, a fost propusă o alternativă de întoarcere în România pe baza unor zboruri directe”, a spus ministrul de Externe, la Parlament, unde a fost chemată să dea explicații în scandalul românilor repatriați.

”În ceea ce priveşte întrebarea care a fost prezentă în spaţiu public, la care am răspuns şi noi în conferinţele de presă, privind prezenţa minorei neînsoţite în consulat, vă reamintim că în celula de criză centrală fiecare consulat a raportat categoriile pe care le va include în fiecare plan de evacuare. Nu aveam nicio categorie de minori neînsoţit, nici în formularele noastre oficiale nici în mail-urile oficiale, niciuna dintre cereri de la părinţii niciunui minor neînsoţit, ceea ce înseamnă că în planificarea anterioară în grupurile care au fost incluse în zborul respectiv nu exista această categorie”, a mai spus Oana Ţoiu.

Despre întrebările din spaţiul public, Ţoiu a arătat că sunt întrebări legitime.

”Evident că fiecare minor are dreptul la sprijin, la suport consular. În ceea ce priveşte această eroare regretabilă, în care a existat o comunicare paralelă faţă de canalele oficiale, în care a existat personal consular care a dus o conversaţie separată de înregistrările formale şi asta a dus la venirea unui minor în spaţiu consular în afara programărilor care au fost raportate către centrală privind categoriile de grupuri vulnerabile, evident că aici lucrurile pot să fie mult îmbunătăţite.

Evident că după ce se termină această criză, o să avem un plan foarte clar de evaluare de discuţie la ce putem îmbunătăţi. Dar repet acest lucru pentru că este foarte, foarte important. În această uriaşă criză ca şi presiune de cereri de sprijină ale cetăţelor faţă de capacitate de a răspunde este extrem de important pentru statul român să respecte regulile pe care le-a comunicat public”, a mai spus Ţoiu.

Ţoiu a mai declarat că ”este perfect legitim ca orice părinte să încerce să facă tot ce poate pentru propriul copil, este însă datoria unei instituţii să acorde informaţii relevante la timp, tuturor cetăţenilor vulnerabili care s-au înscris pe canalele formale, în acelaşi timp sau înainte să facă asta în funcţie de cine a apelat la firul scurt”.

”În ceea ce priveşte cine din consulat a avut aceste conversaţii aici va exista o evaluare dedicată. În acest moment, indiferent care persoană din consulat a avut aceste conversaţii, este o responsabilitate care este şi colectivă, nu doar individuală.

Aşa cum v-am spus, în momentul în care consulul m-a întrebat în acest caz aparte ce are de făcut, i-am reamintit consulului că grupul era finalizat ca şi categorii vulnerabile, cu o zi înainte, la capacitatea totală a locurilor arocate României şi că dacă ia o decizie privind modificarea grupului respectiv sau propunerea altui plan de întoarcere acasă pentru că aveam şi zboruri în plan în cazul acestei minore neînsoţite sau în cazul oricărui beneficiar pe care îl are în grijă, trebuie să garanteze că s-a asigurat că informaţia respectivă ajunge la toţi cei din grupurile vulnerabile care s-au înscris pe platformele informaţie”, a arătat Oana Ţoiu.

Daciana și Victor Ponta au declarat, joi, că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Daciana Sârbu a declarat pentru Antena3.ro că fetița ei, Irina, a fost dată jos din autocarul care ducea copiii către aeroport și că i s-a spus că este ”o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă. Fata a rămas în consulatul României, singură, și familia a reușit să găsească niște români care locuiesc acolo care să o ajute.

Oana Țoiu a confirmat, în conferința de presă organizată la MAE, că a existat o discuție cu consulul din Emirate, despre ”respectarea criteriilor, ataât pentru prezența în autocar cât și în avion”.

Daciana Sârbu a declarat, joi seară, la Antena 3 CNN, că va formula o plângere penală împotriva Oanei Ţoiu, după ce ministra de Externe ar fi blocat repatrierea fiicei ei şi a lui Victor Ponta din Emirate.