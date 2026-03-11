Lewis Hamilton și Kim Kardashian par din ce în ce mai îndrăgostiţi. „Le merge de minune și sunt foarte fericiți”

Presa vehiculează că Lewis Hamilton și Kim Kardashian ar putea avea o relaţie, după ce au fost surprinşi la Super Bowl. Sursa foto: Profimedia

Lewis Hamilton și Kim Kardashian sunt din ce în ce mai îndrăgostiţi, iar mulți sunt convinși că aceasta ar putea fi povestea definitivă pentru amândoi. Potrivit unor surse, pilotul Ferrari și iubita sa mondenă sunt hotărâți să-și facă relația să funcționeze, deşi povestea lor de iubire este încă la început.

Cei doi se cunosc cel puțin din 2014 și sunt prieteni de atunci, dar abia de la începutul acestui an relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian a luat o turnură romantică și, tocmai pentru că a început ca o simplă prietenie, mulți sunt convinși că aceasta ar putea fi povestea definitivă pentru amândoi.

„Le merge de minune și sunt foarte fericiți”, a declarat o sursă anonimă pentru Us Weekly, preluată de Corriere della Sera. „Lewis este îndrăgostit nebunește, iar cei apropiați cred că și-a găsit în sfârșit sufletul pereche. La urma urmei, așteaptă de peste un deceniu fata visurilor sale și este înnebunit după ea.”

Dovada acestui zvon sunt „apelurile pe FaceTime din paddock” pe care pilotul Ferrari în vârstă de 41 de ani le face în mod regulat vedetei mondene, pentru a face faţă distanței, în condiţiile în care, după Marele Premiu al Australiei, s-a mutat în China pentru a doua cursă, în timp ce Kim Kardashian se află în Statele Unite.

„Amândoi sunt hotărâți să reușească, indiferent de distanță și de angajamentele lor respective”, a spus sursa anonimă, „și având în vedere că relația lor a început inițial ca prieteni, cei care îi cunosc bine cred că ar putea fi ultima pentru amândoi.”

Înainte ca Hamilton să zboare în jurul lumii pentru noul sezon de Formula 1, cei doi au fost văzuți împreună de mai multe ori, spre încântarea paparazzilor: un weekend romantic în Cotswolds la începutul lunii februarie, completat cu un masaj în cuplu; o cină la lumina lumânărilor la Paris câteva zile mai târziu și o escapadă la o stațiune exclusivistă din Arizona la începutul lunii martie, ca să nu mai vorbim de prima apariție publică a cuplului la Super Bowl-ul din 2026.

„Au luat o pauză de la programul lor încărcat pentru a petrece timp împreună și a se cunoaște mai bine”, a explicat o altă sursă anonimă. „Lucrurile merg bine, iar Kim s-a bucurat foarte mult de timpul petrecut cu Lewis , chiar dacă încă o iau încet.” Se pare că Hamilton nu i-a cunoscut încă pe cei patru copii ai partenerei sale ( North , Saint , Chicago și Psalm , cu fostul soț Kanye West ), dar este, în orice caz, Kim este deschisă ideii de a-l prezenta familiei. „ Lewis este un tip fantastic, o curtează și a planificat totul pentru a se asigura că este tratată cât mai bine”, a concluzionat sursa.

„Toată lumea din jurul lui Kim crede că este foarte dulce și că merită. În ultima vreme, este atât de relaxată în toate aspectele vieții ei, iar mentalitatea ei s-a schimbat radical. Nu forțează nimic, pur și simplu lasă lucrurile să se întâmple natural.”