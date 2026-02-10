Sunt împreună Lewis Hamilton și Kim Kardashian? Iau amploare zvonurile după ce s-au afişat împreună la Super Bowl

Presa vehiculează că Lewis Hamilton și Kim Kardashian ar putea avea o relaţie, după ce au fost surprinşi la Super Bowl. Sursa foto: Profimedia

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost văzuți unul lângă altul la Super Bowl LX, schimbând priviri cu subînțeles și zâmbind. Imaginile au alimentat zvonurile despre presupusa lor relație, care a atras deja atenția presei internaționale de câteva săptămâni.

Prietenia dintre femeia de afaceri americană și pilotul de Formula 1 durează de ani de zile , dar în ultimele săptămâni, tot mai multe surse apropiate celor doi au vorbit despre o relație care a evoluat, relatează La Stampa.

Escapadele lor romantice la Londra și Paris nu au trecut neobservate şi au sugerat că relația lor ar fi putut lua o direcție diferită. Presa vehiculează că s-ar putea întâmpla la fel ca şi în cazul surorii lui Kim, Kourtney Kardashian, care s-a căsătorit cu cel mai bun prieten al ei, Travis Barker, bateristul trupei Blink 182.

Totuşi unele articole vorbesc despre o relație fără angajament între Kim și Lewis.

Chiar înainte de apariția lor la evenimentul sportiv al anului, vedeta americană și pilotul au petrecut Revelionul în Aspen, o destinație populară printre vedetele de la Hollywood, și s-au bucurat de câteva zile de romantism și lux în peisajul rural englezesc, în Cotswolds și în Orașul Luminilor.

Deocamdată, cei doi nu au făcut niciun comentariu public cu privire la relația lor. Apariția lor la Super Bowl a reaprins astfel atenția și a alimentat zvonurile despre cei doi: unii speculează deja că nu mai e cazul ca cei doi să-și ascundă relația și că ar fi vorba despre primul act oficial al unui nou cuplu vedetă.

Reprezentanții lui Hamilton și Kardashian nu au răspuns încă solicitărilor de comentarii din partea presei.

Pilotul va reveni pe pistă în câteva zile, pentru că testele de Formula 1 vor începe în Bahrain pe 11 februarie.