Psihologii britanici au descoperit de ce oamenii nu refuză niciodată un desert savuros, deşi sunt sătui

Psihologii de la Universitatea din East Anglia, din Norwich, Marea Britanie, au publicat un studiu în revista „Appetite” în care au analizat de ce mâncarea a încetat să mai fie o nevoie de energie și a devenit, în schimb, o nevoie de satisfacție și plăcere: „Nicio cantitate de sațietate nu poate suprima senzația de plăcere indusă în creier de imaginea mâncării delicioase. Mecanismul de recompensă are acum prioritate față de voința noastră.”

Psihologii au descoperit motivele pentru care deşi oamenii sunt sătui, puțini rezistă tentației unui desert. Într-adevăr, mai mult decât un stil de viață sedentar, această deconectare pare a fi cauza epidemiei de obezitate, relatează La Repubblica.

Senzația de foame

Corpul nostru reglează inteligent nevoile energetice printr-un mecanism de frânare și accelerare: o scădere a glicemiei crește producția hormonului grelină și senzația de foame. După o masă, nivelul zahărului din sânge crește din nou, iar hormonul leptină se răspândește în tot corpul, suprimând senzația de foame și determinându-ne să respingem orice alt aliment. Astfel, organismul a evoluat pentru a maximiza resursele pe care mediul i le-a furnizat de-a lungul istoriei sale.

Mecanismul plăcerii și al recompensei

Astăzi, situația s-a schimbat. Mulți dintre stimulii pe care îi primim prin imagini cu alimente suculente, reclame și meniuri de restaurante ocolesc complet calea grelină-leptină și se adresează direct creierului, în special mecanismelor sale de plăcere și de recompensă. De aceea, nu trebuie să-ți fie foame pentru a anticipa gustul desertului tău preferat la sfârșitul unei mese.

Activitatea electrică a creierului

Psihologii britanici au analizat direct creierul pentru a-și confirma teoria. Au supus 76 de voluntari unor electroencefalograme în timp ce aceștia erau supuşi unor provocări computerizate, în timpul cărora li s-a permis să mănânce cât doreau. Premiul pentru câștigători a fost o porție generoasă din mâncarea lor preferată, putând alege între dulciuri, ciocolată, chipsuri sau popcorn. În timpul provocării, în ciuda sațietății voluntarilor, imaginile cu dulciurile au menținut în mod constant o activitate electrică intensă în zonele creierului asociate cu plăcerea și recompensa.

Stimulii alimentari

„Niciun sentiment de sațietate nu a reușit să oprească întrerupătorul creierului care răspunde la imaginea mâncării delicioase”, a explicat Thomas Sambrook , coordonatorul studiului. „Scopul nostru a fost să înțelegem mai bine cum reacționează creierul la stimulii alimentari atunci când suntem sătui. Studiind undele cerebrale, am demonstrat că, chiar și atunci când stomacul este sătul, creierului nu pare să-i pese.”

Răspunsuri automate

Sentimentul de plăcere pe care îl experimentăm atunci când savurăm mâncarea noastră preferată pentru prima dată rămâne imprimat în creierul nostru. De fiecare dată când întâlnim din nou acea mâncare, va exista un singur răspuns posibil, indiferent de mesajele transmise de un stomac plin.

„Aceste răspunsuri automate ale creierului devin independente de alegerile noastre conștiente”, a precizat Sambrook. „Credem că noi suntem cei care luăm deciziile, dar, în realitate, creierul nostru urmează un scenariu pre-scris.” Voința noastră este adesea sortită eșecului sub scuza falsă că încă ne este foame.

„Obezitatea”, a mai adăugat psihologul, „a devenit o criză de sănătate globală. Dar răspândirea ei nu este cauzată doar de lipsa de voință. Este un semn că mediul nostru, plin de oferte alimentare apetisante, ne-a copleșit acum capacitatea naturală de a ne controla apetitul.”