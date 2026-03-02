A fost descoperut secretul gravurilor găsite pe coaja de ouă de struț, vechi de 60.000 de ani

Pe cojile de ou de struț vechi de peste 60.000 de ani, găsite în Africa, cercetătorii au descoperit linii și semne cu un aranjament geometric unic. Sursa foto: magazine.unibo.it/

O echipă de cercetători italieni a descifrat semnele și liniile gravate pe fragmente de coajă de ouă de struț vechi de 60.000 de ani, recuperate din trei situri din Africa. Oamenii de știință cred că aceasta este o „gramatică vizuală” embrionară.

Pe cojile de ou de struț vechi de peste 60.000 de ani, găsite în Africa, cercetătorii au descoperit linii și semne cu un aranjament geometric unic. Un studiu aprofundat realizat de oameni de știință italieni a demonstrat că acestea nu sunt lucrări create aleatoriu, ci mai degrabă gravuri care demonstrează o abordare bazată pe reguli, în care alinierea și unghiurile diferitelor semne sunt organizate și planificate cu atenție. Cu alte cuvinte, acestea sunt opere complexe de geniu care demonstrează abilități cognitive semnificative în ceea ce privește planificarea și abilitățile de reprezentare grafică, relatează Fanpage.

Cercetătorii cred că aceste lucrări conțin un fel de „gramatică vizuală embrionară” care aruncă o nouă lumină asupra capacităților și gândirii abstracte a strămoșilor. Este important de menționat că aceste coji de struț decorate, probabil folosite ca recipiente pentru apă, nu sunt cele mai vechi opere de artă cunoscute științei.

Cea mai veche, despre care există dezbateri semnificative, este un set de amprente de mâini și picioare de copii descoperite în Tibet și descrise de oamenii de știință chinezi de la Universitatea Guangzhou. Cercetătorii cred că acestea ar putea avea o vechime de peste 200.000 de ani. Aranjarea lor sugerează că nu au fost lăsate la întâmplare pe noroiul calcaros, ci mai degrabă cu un posibil scop ludic, recreativ sau ceremonial.

Cea mai veche operă de artă figurativă descoperită vreodată datează de aproximativ 51.200 de ani și a fost găsită într-o peșteră de pe insula Sulawesi, Indonezia. Este o pictură rupestră care înfățișează o vânătoare de mistreți cu trei figuri umane stilizate. Lucrările de acest tip au devenit mult mai frecvente cu 10.000 sau 15.000 de ani în urmă, așa că vorbim despre lucrări extrem de timpurii, la fel ca modelele geometrice gravate pe cojile de ouă de struț.

O echipă de cercetători italiani, condusă de oameni de știință de la Departamentul de Filologie Clasică și Studii Italiene de la Universitatea din Bologna, în colaborare cu un coleg de la Departamentul de Studii ale Lumii Antice de la Universitatea Sapienza din Roma, a analizat desenele de pe cojile ouălor păsărilor africane. Cercetătorii, coordonați de profesorul Silvia Ferrara, au analizat peste 100 de fragmente de coji de ou gravate (EOES) din trei situri arheologice datând din Epoca Medie a Pietrei târzii din Africa (MSA): două în Africa de Sud și unul în Namibia, Apollo 11.

Analiza geometrică și spațială a diferitelor piese a relevat o organizare bazată pe reguli bine definite, în care modelele, alinierile, paralelismele și ortogonalitatea nu au fost rezultatul întâmplării, ci mai degrabă al intenției precise a artiștilor preistorici. „Aceste semne dezvăluie un mod de gândire surprinzător de structurat și geometric. Vorbim despre oameni care nu doar desenau linii, ci le organizau conform unor principii recurente: paralelisme, grile, rotații și repetiții sistematice - o gramatică vizuală în stare embrionară”, a declarat profesorul Ferrara într-un comunicat de presă.

„Aceste gravuri sunt organizate și coerente, demonstrând o stăpânire a relațiilor geometrice. Există mai mult decât un simplu proces de repetare a semnelor: există o planificare vizuospațială autentică, ca și cum autorii ar fi avut deja în minte o imagine de ansamblu înainte de a o sculpta”, a adăugat expertul. „Analiza noastră demonstrează că Homo sapiens poseda deja o capacitate extraordinară de a organiza spațiul vizual conform unor principii abstracte în urmă cu 60.000 de ani”, a subliniat doctoranda Valentina Decembrini, prima autoare a studiului.

„Transformarea formelor simple în sisteme complexe, urmând reguli definite, este o trăsătură profund umană care a caracterizat istoria noastră de-a lungul mileniilor, de la crearea decorațiunilor până la dezvoltarea sistemelor simbolice și, în final, la scris”, a concluzionat cercetătorul. Interesant este că dezvoltarea gândirii abstracte și capacitatea de a ne exprima prin simboluri, piloni ai căii noastre evolutive unice, ieșiseră deja la iveală din analiza unor artefacte din piatră datând din Paleoliticul Mijlociu, între 54.000 și 100.000 de ani în urmă.

Folosind scanere laser tridimensionale, cercetătorii de la Universitatea Ebraică din Ierusalim și de la Departamentul de Arheologie al Universității Ben-Gurion din Negev au observat că ceea ce păreau a fi abraziuni și semne de deteriorare erau de fapt decorațiuni și sculpturi intenționate. Se credea că expresia abstractă a apărut mult mai târziu în istoria noastră evolutivă, dar aceste descoperiri, precum și cojile de ouă de struț, demonstrează că are rădăcini mult mai îndepărtate.

Detaliile noului studiu italian, „Geometrii timpurii: o investigație cognitivă a cojilor de ouă de struț gravate de Howiesons Poort”, au fost publicate în revista științifică PLOS ONE.