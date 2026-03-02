Vlad Dragomir, fotbalist în Cipru, la Paphos: "Au închis aeroportul de aici. Ar fi fost o dronă deasupra noastră"

Internaţionalul român Vlad Dragomir, care joacă în Cipru, la Paphos, a declarat, luni, la Antena 3 CNN, că aeroportul local a fost închis, luni, după ce două drone au ameninţat baza britanică de la Akrtotiri. "Au scos oamenii din aeroport, au deviat toate avioanele pe aeroportul din Larnaca. Din câte am înţeles, ar fi fost o dronă deasupra noastră", a spus Dragomir.

Două drone care se îndreptau spre baza britanică de la Akrotiri, din Cipru, au fost doborâte, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Țara este în alertă, iar autoritățile au închis școli și au evacuat persoane, după ce baza aeriană militară a mai fost vizată de un atac cu drone în timpul nopții.

"Au scos oamenii din aeroport, au deviat toate avioanele pe aeroportul din Larnaca. Din câte am înţeles, ar fi fost o dronă deasupra noastră. Noi am fost la antrenament, iar după şedinţa de pregătire am aflat şi noi chestia asta. Prin oraş, când am circulat, totul e ok, totul e normal. Lumea nu e panicată, avem ciprioţi în echipă care, cu siguranţă ştiu mai multe.

Toţi mergem la ei să-i întrebăm ce se întâmplă. Momentan, totul e normal. Doar că au închis aeroportul", a declarat Vlad Dragomir pentru Antena 3 CNN.

Luni, la ora 15.30, alerta de pe Aeroportul din Paphos s-a încheiat. În ciuda redeschiderii aeroportului, mai multe companii aeriene, printre care easyJet, Lufthansa, Austrian Airlines și-au anulat deja zborurile din Marea Britanie, München, Viena și Zurich pentru ziua de luni.