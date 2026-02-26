Furie în Austria. Ce pedeapsă a primit un bărbat care a filmat pe ascuns fetele de la un club de fotbal la vestiar și dușuri

Eleni Rittmann, care a jucat la echipa Altach, s-a declarat revoltată de sentință FOTO: Instagram/ Getty Images

Un bărbat a primit o pedeapsă de șapte luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 1.200 de euro, după ce a fost găsit vinovat că a realizat în secret videoclipuri și fotografii în vestiar, sala de sport și dușurile echipei feminine de fotbal Altach din Austria.

De asemenea, a fost obligat să plătească fiecărei victime câte 625 de euro despăgubiri, potrivit The Guardian.

Sentința a fost pronunțată la tribunalul regional din Feldkirch, judecătorul afirmând că există o diferență uriașă „între a privi imagini și a le crea efectiv”. Inculpatul a acceptat sentința, însă procurorul ar putea face apel.

Eleni Rittmann, care în prezent joacă la Evian, în Franța, dar care a reprezentat anterior Altach, s-a declarat revoltată de sentință. „M-a lăsat fără cuvinte”, a scris ea într-o postare pe Instagram. „Autorul nu era doar un arbitru de nivel înalt în Elveția, ci și un oficial la Altach. Și acolo a filmat jucătoare, inclusiv minore. Atunci mă întreb: este aceasta o pedeapsă adecvată?

Mă mai întreb și dacă o astfel de pedeapsă are un efect de descurajare pentru alții. Ne simțeam în siguranță în vestiarul nostru, iar acest lucru ne-a afectat atât de grav intimitatea încât unele dintre noi nu se mai simt în siguranță nici acum în dușurile publice. Pentru mine, acesta nu este un semnal suficient de puternic pentru ceva ce nu este tolerat în societatea noastră. Verdictul nu este definitiv, întrucât procurorul a solicitat timp suplimentar pentru a analiza un eventual apel”.

Bărbatul lucrase la clubul care evoluează în prima divizie din Austria între 2020 și 2025. Potrivit procurorului, aproximativ 30 de jucătoare au fost identificate în înregistrări și fotografii. În timpul procesului, a fost citită o declarație a victimelor, în care se arăta: „Suntem femei tinere, unele încă fete. Ceea ce s-a întâmplat ne-a zguduit din temelii. Ani de zile ne-a spus că vestiarul este casa noastră, dar această casă a fost distrusă de cineva pe care îl consideram parte din această familie”.

Cazul a avut un impact major în Austria, ministrul sportului, Michaela Schmidt, calificând presupusele infracțiuni drept „dezgustătoare” în octombrie, când ziarul local Vorarlberger Nachrichten a relatat pentru prima dată despre ele. „Dacă sportivele nu sunt în siguranță nici măcar în propriile vestiare din cauza unui oficial, atunci nu mai au niciun sprijin”, a declarat ea.

Avocatul apărării a spus că s-a stabilit faptul că fotografiile și videoclipurile nu au fost transmise unor terțe părți și că între timp au fost confiscate și distruse. La finalul procesului, bărbatul s-a întors către victimele aflate în sala de judecată și a spus: „Sunt de acord cu declarațiile făcute de avocatul meu, dar aș dori totuși să îmi exprim compasiunea față de toate persoanele afectate și să îmi cer scuze pentru faptele mele”.

Clubul a declarat că a făcut tot posibilul pentru a sprijini jucătoarele, iar la începutul lunii februarie, Manuel Willam, asistent al conducerii la Altach, a spus că clubul desfășoară un proces intern pentru a dezvolta măsuri suplimentare de protecție și prevenție și că lucrează împreună cu Federația Austriacă de Fotbal și Federația Sportivă Austriacă pentru sporirea măsurilor de securitate în sport. El a precizat că acestea vor fi prezentate în luna martie.