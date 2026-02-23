Eileen Gu i-a adus un omagiu emoționant bunicii sale după ce a câștigat medalia de aur la Olimpiadă: „Sper că am făcut-o mândră”

Sportiva Eileen Gu a câștigat duminică medalia de aur care a făcut-o cea mai titrată schioare olimpică de freestyle din istorie, însă apoi a aflat vestea cutremurătoare că bunica ei a murit.

Gu, în vârstă de 22 de ani, și-a adăugat a șasea medalie la colecția sa deja impresionantă, apărând cu succes titlul câștigat la Jocurile Olimpice de la Beijing în urmă cu patru ani, scrie South China Morning Post.

Niciun alt schior freestyle, bărbat sau femeie, nu a câștigat atâtea victorii ca Gu, care este singura femeie care a concurat în toate probele specifice de la Jocurile Olimpice. Aurul de duminică, într-o probă amânată cu 24 de ore din cauza ninsorilor abundente din Livigno, a urmat altor două medalii de argint.

Într-o declarație pentru presă, Gu a mărturisit că a vorbit ultima oară cu bunica ei înainte de Jocurile Olimpice și știa că s-ar putea să fie ultima oară când vor vorbi.

Vestea morții ei a venit la câteva minute după ceremonia de decernare a medaliilor, a spus Gu.

„A fost o persoană foarte importantă în viața mea în copilărie, am admirat-o enorm. M-a inspirat enorme. Nu i-am promis că voi câștiga, dar i-am promis că voi fi curajoasă. Sunt foarte fericită că am reușit să fac asta și sper să o fă făcut să fie mândră de mine, dar este și o perioadă foarte dificilă pentru mine acu”, a spus Gu.

„În fiecare zi am luptat”, a spus Gu. „Am dat totul în fiecare zi cât am fost aici și nu e o glumă. „În toate cele trei probe am demonstrat cel mai bun schi al meu și, în ceea ce privește performanța, asta e tot ce îmi pot dori – să pot arăta lumii ce are de oferit schiul feminin în momentul în care contează cu adevărat”.

„Motivul pentru care iubesc atât de mult recordurile este că nu este vorba despre a fi bărbat sau femeie. Am cele mai multe medalii de aur, fie că e la probe pentru bărbați sau femei. Aceasta este o dovadă a forței competitive, este forță mentală. Este capacitatea de a performa sub presiune, nu are nicio legătură cu faptul dacă ești băiat sau fată. A fi deschizător de drumuri și pionier în acest sport este ceva ce nu mi-am imaginat niciodată că aș putea face, dar sunt cu adevărat onorată și mândră că am reușit.”