Nazare: Am luat 4,7 miliarde din piața externă cu trei zile înainte de război. Ne asigură șase luni. Nu ne permitem scăderea accizei

România s-a împrumutat de pe piețele externe cu aproape 5 miliarde de euro, cu trei zile înainte să înceapă războiul în Orientul Mijlociu, spune ministrul de Finanțe. Foto: Hepta

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, miercuri, la Parlament, de ce statul, prin Ministerul de Finanțe, nu a atras la ultimele licitații bani din piața internă.

Statul folosește banii de la bănci pentru finanțarea deficitului, pentru a răscumpăra titlurile ajunse la scadență și pentru cheltuieli curente, atunci când nu încasează suficient din taxe și impozite.

"Am arătat care sunt diferențele la dobânzi. Din momentul în care a început războiul din Orientul Mijlociu, acestea au crescut foarte mult și am preferat să nu luăm bani la aceste licitații.

În momentul în care condițiile se vor îmbunătăți, va fi strategia Trezoreriei de a interveni și a lua bani.

Însă avem asigurat din împrumutul de pe piețele externe 4,7 miliarde de euro.

Sunt bani pe care i-am luat cu trei zile înainte de începerea războiului din Orientul Mijlociu. Sunt banii importanți, care ne asigură aproximativ jumătate din finanțarea externă pe anul 2026, ceea ce ne pune într-o poziție solidă de gestionare a datoriei publice, a declarat Nazare.

Ministerul Finanțelor a respins, săptămâna trecută, oferta băncilor la obligațiuni și certificate de trezorerie

Presa a relatat că Ministerul Finanțelor a respins din nou, săptămâna trecută, ofertele depuse de bănci la cele două licitații de titluri de stat.

Joia trecută, statul intenționa să redeschidă o emisiune de obligațiuni benchmark scadente în 2033, cu o valoare planificată de 500 milioane de lei și o rată a cuponului de 7,2% pe an.

La licitație au participat șase dealeri primari, iar cererea totală s-a ridicat la 364 milioane lei, din care băncile au oferit în nume propriu 239 milioane lei.

Ministerul Finanțelor a decis să respingă toate ofertele, considerând că prețurile propuse de investitori sunt inacceptabile.

Instituția a respins, pe aceleași considerente, ofertele băncilor la o a doua licitație, în care erau oferite certificate de trezorerie cu discont, emisiunea fiind scadentă în 2027 și având o valoare nominală de 500 milioane lei.

Nazare, despre măsurile propuse de Ivan pentru temperarea prețului la carburanți: Nu ne putem permite o reducere a accizei cu 40%

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a replicat miercuri, inițiativelor evocate în spațiul public pentru o limitare a creșterii prețului carburanților.

Declarația vine în contextul în care ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis recent liderilor Coaliției o scrisoare cu mai multe măsuri pentru a combate efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România.

Ivan a menționat reducerea accizei și plafonarea prețului la pompă între aceste posibile măsuri.

"Eu cred că trebuie să fim extrem de atenți la modul în care vorbim despre acest subiect, la propunerile pe care le facem, la dozajul măsurilor pe care le propunem, în așa fel încât aceste propuneri să fie realiste și să nu crească așteptările publicului peste un nivel normal.

În momentul în care în spațiul public apar afirmații de genul unei reduceri a accizei cu 40 la sută, care ar însemna un impact bugetar de peste 1 miliard de lei lunar, un impact anual de 12 miliarde de lei, o asemenea propunere România nu și-o permite în acest moment. Cred că intervenția punctuală în privința TVA-ului sau a accizelor ar trebui să fie ultima.

De fapt și de drept, am transmis la Guvern o serie de propuneri în modul în care considerăm că ar trebui intervenit în acest moment, în primul rând la nivel de monitorizare a ceea ce fac operatorii economici și la nivel de control, de către instituțiile relevante", a spus Nazare.