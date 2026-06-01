Dezvoltarea a trei vaccinuri împotriva Ebola este accelerată: Focarul riscă să devină cel mai grav înregistrat vreodată

Trei noi vaccinuri sunt dezvoltate în prezent pentru a combate tulpina Bundibugyo, responsabilă de actualul focar de Ebola din Republica Democrată Congo și Uganda. Boala a provocat deja moartea a aproape 250 de persoane. Coaliția pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI) va accelera "de urgență" dezvoltarea a trei vaccinuri aflate în fază de cercetare, care au ca țintă virusul Bundibugyo, a anunțat organizația luni, relatează Euronews.com.

Inițiativa Internațională pentru Vaccinul împotriva SIDA (IAVI), care lucrează la unul dintre aceste vaccinuri, a avertizat că focarul actual riscă să devină cel mai grav înregistrat vreodată, conform BBC.

De asemenea, Universitatea Oxford și compania farmaceutică Moderna desfășoară cercetări pentru dezvoltarea unor vaccinuri pentru tulpina Bundibugyo a virusului Ebola – aceasta este una dintre cele trei specii cunoscute ca provocând focare, dar este relativ puțin cunoscută. Bundibugyo a provocat până acum doar două focare, respectiv în 2007 și 2012, iar în urma acestora a murit aproximativ 30% dintre persoanele infectate.

Coaliția pentru Inovații în Pregătirea pentru Epidemii (CEPI), care finanțează fiecare dintre cele trei proiecte, a subliniat că "fiecare zi contează".

"Pe măsură ce virusul Bundibugyo se răspândește rapid și nu există vaccinuri autorizate, fiecare zi contează în lupta împotriva acestei boli mortale", a declarat Richard Hatchett, directorul executiv al CEPI, potrivit Euronews.com.

Ulterior, oficialul a mai spus: "Prin finanțarea și sprijinul acordate de urgență pentru aceste trei vaccinuri promițătoare, ne propunem să accelerăm dezvoltarea unor soluții sigure și eficiente care să contribuie la controlul epidemiei".

CEPI este un parteneriat global public-privat care finanțează și sprijină dezvoltarea vaccinurilor și a altor măsuri biologice de protecție împotriva bolilor infecțioase emergente și a potențialelor pandemii.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a identificat aceste trei vaccinuri candidate drept cele mai promițătoare aflate în prezent în dezvoltare pentru combaterea Ebola.

În prezent, în Republica Democrată Congo există peste 1.000 de cazuri suspecte, iar în țara vecină, Uganda, au fost confirmate nouă cazuri.