Bulgarul mușcat de urs pe Transfăgărășan dă vina pe alți turiști: "Nu e persoană care să nu-i hrănească”. A fost amendat cu 20.000 lei

Un turist bulgar a fost atacat de un urs, miercuri, pe Transfăgărășan. Foto: Facebook/Manga Adrian & Din pădure

După ce a fost rănit de un urs pe Transfăgărășan în timp ce îl filma și îi oferea hrană, un turist bulgar încearcă acum să explice incidentul dând vine pe alte persoane aflate în zonă. El a recunoscut însă pentru BNT că a hrănit animalul și a admis că o astfel de practică este nepotrivită, potrivit Novinite.

Pe de altă parte, bulgarul spune că animalul a reacționat agresiv pentru că ar fi fost provocat de turiști dintr-o altă mașină, care ar fi fluierat și ar fi strigat către animal.

Explicațiile sale nu i-au convins pe jandarmi care l-au sancționat cu o amendă de 20.000 de lei pentru hrănirea ursului, fapt interzis de lege. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Argeș, bărbatul s-a prezentat imediat după incident la postul de pază de la Barajul Vidraru pentru a anunța că a fost mușcat de animal, iar sancțiunea a fost aplicată în baza legislației privind fondul cinegetic și protecția vânatului. Turistul, care a suferit răni la antebrațul stâng, a fost transportat la spital de un echipaj SMURD, potrivit Agerpres.

Cum încearcă turistul bulgar să se scuze după ce a hrănit un urs

În declarațiile acordate presei bulgare, turistul încearcă să diminueze propriul rol în incident, argumentând că hrănirea urșilor este un obicei răspândit pe Transfăgărășan și că "nu există persoană care să meargă acolo și să nu fi hrănit urșii”. Explicația sa vine însă în contradicție cu avertismentele repetate ale autorităților și specialiștilor, care atrag atenția că apropierea de urși și oferirea de hrană reprezintă unele dintre principalele cauze ale comportamentului agresiv al animalelor.

Deși afirmă că nu a provocat ursul, turistul recunoaște că s-a oprit special pentru a interacționa cu acesta și pentru a-l hrăni, exact tipul de comportament pe care autoritățile încearcă de ani de zile să îl descurajeze. Ulterior, după ce animalul a spart geamul mașinii și a încercat să ajungă la el, Bizhev - turistul bulgar atacat - a indicat spre alți turiști ca posibilă cauză a incidentului.

"Turiștii care erau în spatele meu au început să fluiere către urs și să strige”, a spus el, sugerând că acest lucru ar fi putut declanșa reacția animalului.

"Geamul mașinii noastre s-a dovedit a fi pentru el ca o foaie de ziar"

Bizhev și-a amintit că a observat o schimbare bruscă de comportament cu doar câteva momente înainte de atac. "Am văzut cum i s-au ridicat urechile și a sărit”, a povestit el, descriind modul în care situația a degenerat rapid înainte ca ursul să lovească vehiculul.

El a spus că ursul a spart geamul mașinii și a încercat imediat să ajungă la el în interior. "Geamul mașinii noastre s-a dovedit a fi pentru el ca o foaie de ziar”, și-a amintit turistul.

În timpul atacului, el crede că centura de siguranță l-a ajutat să evite răni mult mai grave. "A încercat să mă apuce și să mă scoată din mașină”, a spus acesta. El a adăugat că și-a ridicat brațul pentru a se proteja în momentul în care animalul a încercat să-l muște de gât, alegându-se astfel cu o mușcătură la mână.

Bizhev a subliniat că a rămas în interiorul mașinii pe tot parcursul incidentului și că nu a provocat animalul. El a precizat că în apropiere se aflau și alte vehicule, inclusiv unul din fața sa, ai cărui ocupanți hrăneau un urs, și un altul în spate, în care se aflau turiști străini.

Astfel, în loc să își asume propria vină pentru faptul că hrănea un urs sălbatic, bulgarul indică drept cauză a atacului comportamentul altor turiști, deși recunoaște că e o practică periculoasă, respinsă repetat de specialiști și de autorități, pentru că îi face pe urși să asocieze oamenii cu hrana.