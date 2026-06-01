Serena Williams revine pe teren la 44 de ani, la turneul de la Queen’s

La 44 de ani, legenda americană a tenisului a primit un wildcard pentru a juca în turneul de dublu

Serena Williams, fost număr 1 mondial al tenisului feminin, câștigătoare a 23 de titluri de Mare Șlem și absentă din circuit de la US Open 2022, își va relua cariera săptămâna viitoare la dublu la Queen's, au anunțat luni organizatorii turneului londonez pe iarbă, informează AFP, citată de Agerpres.

La 44 de ani, legenda americană a tenisului a primit un wildcard pentru a juca în turneul de dublu alături de o parteneră care nu a fost încă stabilită, potrivit unui comunicat emis de WTA la scurt timp după anunțul făcut de organizatorii de la Queen's. Serena Williams revine în circuit la aproape un an după sora ei mai mare, Venus, care și-a reluat cariera profesională la 45 de ani în iulie 2025.

„Regina s-a întors”, au scris organizatorii de la Queen's într-un mesaj postat pe X.

Acest anunț pune capăt câtorva luni de speculații, alimentate de reînscrierea americancei pe lista jucătoarelor care ar putea fi supuse unor teste antidoping aleatorii.

Clasată pe locul 1 în lume timp de 319 săptămâni, Serena Williams a câștigat 73 de titluri la simplu în circuitul principal.

După înfrângerea suferită în runda a treia a turneului US Open din septembrie 2022, legenda americană a anunțat că 'evoluează' mai departe de tenis, fără a declara oficial că acesta este sfârșitul carierei sale profesionale.

După ce a devenit mamă în 2017, Serena Williams a avut o a doua fiică în 2023. Ea este a zecea fostă numărul 1 mondial care își reia cariera după ce a devenit mamă și prima de la japoneza Naomi Osaka, potrivit WTA.

„Serena a dus acest sport la un nivel nemaiatins. Este incredibil pentru tenis că își depășește limitele și revine”, a declarat, în comunicatul de presă WTA, Martina Navratilova, care până acum deținea recordul pentru cea mai în vârstă fostă numărul 1 mondial care încerca o revenire în circuit.

„Multe dintre jucătoarele mai tinere din circuit nu au avut niciodată ocazia să o înfrunte. Unele poate nici măcar nu au văzut-o jucând la televizor, așa că va fi o experiență nouă și incitantă”, a adăugat ea.