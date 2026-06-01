UE vrea să accelereze procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei. O etapă cheie ar putea avea loc chiar în zilele următoare

Următorul pas pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE ar putea avea loc mai devreme decât era așteptat. Diplomați europeni au confirmat pentru Kyiv Independent că pe data de 15 iunie ar urma să fie deschis primul dintre cele șase așa-numite "clustere de extindere”.

Deschiderea unui cluster de negocieri înseamnă că Uniunea Europeană și țara candidată intră oficial în etapa discuțiilor detaliate pe un grup de domenii, trecând de la nivelul general la o fază de evaluare tehnică și reforme concrete.

Cererile de aderare ale Ucrainei și Moldovei avansează în paralel, însă progresul formal a fost blocat timp de un an de Ungaria, în principal din cauza celor 11 solicitări ale guvernului de la Budapesta privind acordarea unor drepturi suplimentare minorității maghiare din vestul Ucrainei.

Diplomați din două state membre ale UE au declarat pentru Kyiv Independent că obiectivul este organizarea Conferinței Interguvernamentale, în cadrul căreia are loc oficial deschiderea clusterelor de extindere, pe 15 iunie, în marja reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg.

Dacă acest plan nu se concretizează, evenimentul ar putea avea loc și pe 16 iunie, tot la Luxemburg, în paralel cu reuniunea miniștrilor europeni.

Anterior, Kyiv Independent relatase că această etapă ar urma să aibă loc cel mai probabil între 16 și 18 iunie.

Două surse din instituțiile UE au confirmat posibilitatea ca 15 iunie să fie ziua-cheie, precizând însă că nu a fost stabilită încă nicio dată oficială.

Până în prezent nu a fost anunțat niciun acord între guvernele ucrainean și ungar pe tema drepturilor minorității, chestiune pe care premierul ungar Peter Magyar a declarat că trebuie rezolvată pentru ca Budapesta să își ridice opoziția.

Discuțiile tehnice dintre cele două părți continuă, iar postul public ucrainean Suspilne a relatat că nouă dintre cele 11 cerințe ale Ungariei ar fi fost deja îndeplinite.

Indiferent dacă va fi 15 sau 16 iunie, deschiderea clusterelor ar însemna că UE își atinge obiectivul de a face acest pas până la finalul președinției semestriale a Ciprului în Consiliul UE și ar oferi liderilor europeni un moment de marcare a progresului la summitul cu președintele Volodimir Zelenski din 18 iunie.

Dispariția lui Orban din peisajul politic european a încălzit aproape imediat relațiile Ucraina-Ungaria. Peter Magyar a anunțat că vrea să se întâlnească cu Zelenski în vestul Ucrainei pentru discuții despre minoritatea maghiară din regiune, iar Ungaria și-a anulat veto-ul față de împrumutul european pentru Ucraina. Guvernul de la Kiev, de asemenea, a acționat rapid pentru deblocarea conductei Drujba, iar Ungaria primește din nou petrol rusesc.

Pe de altă parte, Ucraina nu va putea adera la Uniunea Europeană în ianuarie 2027, a declarat în mai comisarul european pentru extindere, Marta Kos. În schimb, aceasta pledează pentru o aderare graduală, care să înceapă cu domenii concrete, precum energia, notează Agerpres.