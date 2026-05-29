Italia cere UE să crească vigilenţa la frontiere în faţa riscurilor de răspândire a virusului Ebola în Europa

Publicat la 12:23 29 Mai 2026 Modificat la 12:23 29 Mai 2026

Premierul italian Giorgia Meloni cere UE vigilenţă sporită la frontiere în contextul riscurilor virusului Ebola.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că le-a scris liderilor Uniunii Europene pentru a cere întărirea coordonării în materie de supraveghere a frontierelor UE în faţa riscurilor de răspândire a virusului Ebola pe continent, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Italia consideră că situaţia epidemiologică din Africa Centrală legată de focarul recent de virus Bundibugyo Ebola (BVD) în Republica Democrată Congo şi Uganda necesită atenţie în cel mai înalt grad”, a indicat ea.

Meloni a afirmat că a propus ca pe agenda summitului UE din iunie să fie adăugat şi subiectul managementului frontierelor. Italia cere, de asemenea, organizarea unei videoconferinţe a miniştrilor sănătăţii din Uniunii Europene săptămâna viitoare, a menţionat şefa guvernului de la Roma.

O doctoriță din Italia care a intrat în contact cu un pacient cu Ebola a fost internat într-un spital de la Roma

Medicul italian care a intrat în contact cu un pacient infectat cu Ebola în Republica Democrată Congo, a fost internat în noaptea de joi spre vineri la spitalul de boli infecţioase Lazzaro Spallanzani, după ce a revenit pe teritoriul italian, conform unei surse din cadrul ONG-ului Medecins Sans Frontieres (MSF), transmite ANSA.

Medicul, o femeie care activează în cadrul MSF, nu prezintă simptome dar va fi ţinută sub observaţie la spital până pe 8 iunie.

În urmă cu câteva zile Ministerul italian al Sănătăţii anunţa că femeia s-a aflat în contact direct cu pacienţi care au fost testaţi ulterior cu Ebola la centrul de sănătate Salamat, din Bunia, la 16 mai. De asemenea, conform ministerului, medicul a efectuat la 18 mai o intervenţie chirugicală pentru salvarea vieţii unui copil care a fost victimă a unei explozii de grenadă şi care este în prezent suspect de Ebola.

Ministerul italian al Sănătăţii a subliniat că în prezent nu există cazuri de Ebola în Italia şi că pericolul pentru populaţie este scăzut.

Peste 240 de decese în ultimele două săptămâni

De la confirmarea focarului din RDC la mijlocul lunii mai, au existat peste 1.000 de cazuri suspecte şi confirmate, inclusiv 246 de decese, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Experţii în sănătate au avertizat că numărul real de cazuri şi de decese este probabil mult mai mare, având în vedere detectarea târzie a focarului şi dificultăţile de urmărire a contactelor cazurilor suspecte în estul RDC, unde este în desfăşurare un conflict armat extins.