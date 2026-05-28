Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE

Publicat la 10:21 28 Mai 2026

Comisia Europeană va propune, pe 16 iunie, deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a declarat un înalt oficial pentru Euractiv.

Propunerea va fi prezentată la Bruxelles, în cadrul reuniunii miniștrilor europeni din Consiliul Afaceri Generale.

Acest calendar le-ar permite liderilor UE să aprobe decizia două zile mai târziu, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Până acum, procesul de aderare al Ucrainei a fost blocat în principal de Ungaria. Viktor Orbán, fostul premier al Ungariei, a blocat în mod repetat încercările de a avansa candidatura Ucrainei la UE. După 16 ani la putere, el a fost însă înlăturat după alegerile parlamentare din martie.

Noul guvern de la Budapesta nu susține oficial aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, dar a transmis semnale că va avea o abordare mai moderată. Peter Magyar, noul premier al Ungariei, este așteptat la Bruxelles la sfârșitul acestei săptămâni. El ar urma să își condiționeze sprijinul de cererile privind deblocarea fondurilor europene înghețate din cauza încălcărilor statului de drept din perioada guvernării Orbán.

În aprilie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că se așteaptă ca discuțiile privind primul grup de capitole de negociere al Ucrainei să înceapă după finalizarea tranziției guvernamentale din Ungaria, posibil în timpul președinției cipriote a Consiliului UE, care se încheie la sfârșitul lunii iunie.

Condițiile exacte ale aderării Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană nu sunt încă stabilite.

Săptămâna trecută, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a sugerat că Ucraina ar putea intra în UE ca „membru asociat”, fără drepturi de vot depline. Ideea a fost respinsă de Kiev câteva zile mai târziu.

Marți, Espen Barth Eide, ministrul de externe al Norvegiei, a respins sugestiile potrivit cărora Ucraina ar putea adera mai întâi la Spațiul Economic European, ca pas intermediar înainte de aderarea deplină la UE. Spațiul Economic European extinde piața unică a UE către state care nu sunt membre ale Uniunii, precum Norvegia, Islanda și Liechtenstein. „Este un aranjament foarte special”, a spus Eide. „Are avantajele și provocările sale, dar nu sunt sigur că le-aș recomanda să facă acest lucru.”

Procesul de aderare la UE

Deși există discuții privind condițiile aderării, procesul de intrare în Uniunea Europeană este clar.

Negocierile de aderare la UE sunt împărțite în șase grupuri de capitole, care reunesc domenii importante ale legislației europene și ale politicilor publice. Deschiderea fiecărui grup de capitole are nevoie de aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre. De asemenea, un stat membru poate bloca negocierile dacă țara candidată este considerată că nu mai respectă reformele asumate.

Primul grup de capitole vizează aspectele esențiale ale Uniunii Europene: democrația, economia și instituțiile. Deși este primul deschis, acesta este și ultimul care se închide.

Celelalte grupuri de capitole ar urma să fie deschise pentru Ucraina și Republica Moldova în luna iulie.