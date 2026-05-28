Jill Biden spune că, în timpul dezbaterii din 2024 cu Trump, era îngrijorată că Joe Biden ar fi suferit un AVC: „M-a speriat de moarte”

2 minute de citit Publicat la 09:23 28 Mai 2026 Modificat la 09:23 28 Mai 2026

Fosta Primă Doamnă a SUA, Jill Biden, spune că prestația fostului președinte Joe Biden în dezbaterea sa din 2024 împotriva lui Donald Trump a speriat-o „de moarte” și s-a temut că soțul ei ar putea suferi un accident vascular cerebral (AVC). „Mi-a fost frică, pentru că nu-l mai văzusem niciodată pe Joe așa, nici înainte, nici de atunci. Niciodată”, a declarat Jill Biden pentru CBS News într-un interviu care va fi difuzat duminică. CBS a publicat miercuri un fragment din interviu, potrivit CNN.

„Nu știu ce s-a întâmplat. În timp ce mă uitam la asta, m-am gândit: «Dumnezeule, face un accident vascular cerebral». Și m-a speriat de moarte”, a spus ea.

Comentariile ei au fost o recunoaștere directă, la aproape doi ani după fapt, a ceea ce zeci de milioane de americani au urmărit în timp real: Biden, pe atunci în vârstă de 81 de ani și confruntându-se cu îngrijorări legate de vârsta și sănătatea sa, a avut o performanță dezastruoasă care i-a subminat candidatura pentru un al doilea mandat. Un Biden răgușit s-a împiedicat în mod repetat de cuvinte și expresii în timp ce oferea răspunsuri sinuoase la întrebări.

Echipa lui Biden a depus eforturi mari pentru a da o notă pozitivă dezbaterii imediat după aceea. Într-un eveniment post-dezbatere din acea seară, Jill Biden a spus: „Joe, ai făcut o treabă excelentă. Ai răspuns la fiecare întrebare. Știai toate faptele”.

Consilierii lui Biden au insistat că dezbaterea a fost o anomalie, o noapte proastă din partea unui președinte îmbătrânit, dar încă energic și competent.

La scurt timp după dezbatere, Biden a călătorit în Carolina de Nord, unde a recunoscut că „nu mai este un tânăr”.

„Nu mai merg la fel de ușor ca înainte. Nu mai vorbesc la fel de lin ca înainte. Nu mai dezbat la fel de bine ca înainte”, spunea el atunci.

Însă la sfârșitul lunii iulie, la mai puțin de patru săptămâni după dezbatere, Partidul Democrat era panicat de perspectiva unor alegeri dezastruoase iar Biden s-a retras din cursa prezidențială din 2024 și și-a exprimat sprijinul pentru vicepreședinta sa, Kamala Harris.

Interviul are loc în timp ce Jill Biden se pregătește pentru începerea, pe 2 iunie, a unui turneu de promovare a lucrărilor sale de carte „View from the East Wing”, viitoarele sale memorii despre perioada petrecută la Casa Albă.

Un purtător de cuvânt al lui Biden a refuzat să comenteze despre interviul lui Jill Biden pentru CBS.

Într-un interviu acordat primăvara trecută emisiunii „The View” de pe ABC, Joe Biden a declarat că afirmațiile că s-a confruntat cu declin cognitiv în timpul mandatului său, inclusiv cele din „Original Sin”, o carte scrisă de Jake Tapper de la CNN și Alex Thompson de la Axios, sunt „greșite” și a spus că „nu există nimic care să susțină acest lucru”.

Jill Biden a intervenit și ea în apărarea soțului ei în interviul acordat ABC, susținând că programul său ca președinte este „non-stop”.

„Cei care au scris acele cărți nu erau la Casa Albă cu noi și nu au văzut cât de mult muncea Joe în fiecare zi. Adică, se trezea, muncea o zi întreagă, iar apoi noaptea... eu eram în pat, știi, citind cartea mea, iar el încă vorbea la telefon, citea briefing-urile, lucra cu personalul”, spunea ea.