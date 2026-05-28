Bulgaria a fost "detronată" de pe primul loc în UE la riscul de sărăcie. Ce țară i-a luat locul

1 minut de citit Publicat la 09:13 28 Mai 2026 Modificat la 09:14 28 Mai 2026

Oameni pe stradă în capitala bulgară, Sofia. Conform Eurostat, țara nu mai este pe primul loc în UE la riscul de sărăcie. Foto: Getty Images

Bulgaria părăsește primul loc în topul țărilor Uniunii Europene cu cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie, scrie agenția Novinite, care citează ultimele estimări Eurostat, Biroul de statistică al blocului comunitar.

Datele pentru 2025 arată că Bulgaria și-a redus rata riscului de sărăcie de la 21,7% la 21,2% din populație.

Numărul numărul de persoane expuse acestui risc s-a redus de la 1,401 milioane la 1,369 milioane.

Deși scăderea este modestă, ea e suficientă pentru a muta țara de pe locul 1 pe locul 3 în clasament.

Lituania înregistrează acum cel mai ridicat nivel al populației expuse riscului de sărăcie, de 22,6%. Ea este urmată de Letonia cu 22%.

România a fost în top 3 UE la riscul de sărăcie, în urmă cu trei ani

Pe ansamblul UE, ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie a crescut ușor în 2025, ajungând la 16,3% din populația blocului.

În valori absolute, peste 72,4 milioane de persoane din întreaga Uniune Europeană au fost considerate vulnerabile la sărăcie anul trecut, în creștere cu aproximativ 316.000 de persoane față de anul precedent.

În 2024, Bulgaria s-a clasat pe primul loc în clasamentul UE privind riscul de sărăcie.

În 2023 cele mai mari rate ale populației expuse la risc au fost înregistrate în Estonia, Letonia și România.

Novitine remarcă faptul că, în ciuda îmbunătățirii recente, Bulgaria rămâne printre țările cu cele mai ridicate niveluri de vulnerabilitate socială din Uniunea Europeană.