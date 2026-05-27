American Airlines va instala sistemul Starlink de la SpaceX în peste 500 dintre avioanele sale, pentru Wi-Fi în timpul zborurilor

Publicat la 23:45 27 Mai 2026

American Airlines a anunțat, marți, că va instala sistemul Starlink, pentru conexiune la Wi-Fi în timpul zborurilor, pe aproximativ 500 dintre avioanele sale Airbus cu fuselaj îngust, precum A321neo, începând cu 2027. Compnia nu are planuri imediate de a schimba furnizorii de Internet pentru flota sa Boeing, care utilizează un mix de Viasat și Panasonic, notează CNBC.

American Airlines intenționează să echipeze peste 500 de aeronave cu fuselaj îngust cu Starlink, ceea ce înseamnă o nouă victorie pentru divizia SpaceX a lui Elon Musk, care a făcut progrese cu transportatori majori pentru Wi-Fi în timpul zborurilor.

American Airlines lua în calcul Starlink și AmazonLeo pentru acest serviciu.

Ce furnizori de Wi-Fi folosesc companiile aeriene americane

În ianuarie, American a lansat Wi-Fi gratuit în timpul zborului pentru membrii programului său de fidelizare, urmând exemplul United Airlines, Delta Air Lines și alții.

În martie, Delta a anunțat că va folosi Amazon Leo pentru Wi-Fi în timpul zborului pentru sute de avioane, începând cu 2028. United, Southwest Airlines și Alaska Airlines, care au fuzionat cu Hawaiian Airlines în 2024, au ales Starlink.

Operatorii se luptă pentru clienții care cheltuiesc mai mult, inclusiv prin modernizarea Internetului în timpul zborului, odinioară lent, scump și greoi, la viteze mai mari. De asemenea, au analizat și alte fluxuri de venituri, cum ar fi reclamele personalizate pentru călători.

Între timp, SpaceX se pregătește să intre pe bursă într-o ofertă publică inițială (IPO) care probabil va fi un IPO record luna viitoare. Unitatea sa de conectivitate, care include Starlink, a înregistrat venituri de 11,39 miliarde de dolari anul trecut, reprezentând 61% din vânzările totale, a declarat SpaceX într-un document depus pentru oferta publică inițială de la începutul acestei luni.