Europa se teme de un nou „șoc China”. Cele cinci sectoare în care dependența de Beijing a devenit critică

4 minute de citit Publicat la 23:45 27 Mai 2026 Modificat la 23:45 27 Mai 2026

De la panouri solare la pământuri rare și roboți industriali, companiile chineze au devenit, discret, furnizorul dominant, uneori chiar unic, pentru un număr tot mai mare de industrii europene, în timp ce crește teama privind un nou „șoc China”, scrie Euronews.

Dependența Europei de produsele chinezești a devenit atât de puternică în anumite sectoare, încât alternativele credibile aproape că au dispărut.

Presiunea s-a intensificat în 2025, când Washingtonul a impus tarife vamale pentru produsele chinezești, alimentând temerile că Beijingul și-ar putea redirecționa surplusul de producție către piețele europene, la prețuri reduse drastic.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris fenomenul drept „un nou șoc China”, la summitul G7 din Canada de anul trecut.

Săptămâna trecută, comisarul european pentru Industrie, Stéphane Séjourné, a cerut, la rândul său, companiilor din UE să își diversifice furnizorii, din cauza escaladării tensiunilor comerciale cu China. Beijingul a amenințat repetat Uniunea Europeană, în timp ce Bruxellesul încearcă să își consolideze legislația pentru a-și proteja piețele de dependența față de China.

Potrivit Eurostat, importurile Uniunii Europene din China au totalizat 559,4 miliarde de euro în 2025, o cifră care a crescut cu 89% față de 2015, generând un deficit comercial de 359,8 miliarde de euro. Numai în 2025, exporturile UE către China au scăzut cu 6,5%, în timp ce importurile au crescut cu 6,4%.

China este, de departe, cea mai mare sursă de importuri a Uniunii Europene și principalul furnizor de produse dependente, exportând către blocul comunitar 47% din această categorie. Aproximativ jumătate din valoarea totală a importurilor din această categorie, adică circa 206 miliarde de euro din 404 miliarde de euro, provine din China.

Produsele dependente sunt componente și materii prime necesare pentru fabricarea unui produs final. De exemplu, cererea pentru bateria unui smartphone depinde de numărul de telefoane inteligente finite pe care o companie intenționează să le producă.

Coroborate cu alte date care indică o dependență strategică mai amplă, cinci sectoare ies în evidență prin expunerea Uniunii Europene față de Beijing: energia solară, materiile prime critice, robotica industrială, industria chimică, precum și textilele și produsele din lemn.

Euronews a realizat o imagine de ansamblu asupra unora dintre motivele care explică dependența extraordinară a Uniunii Europene de China în fiecare dintre aceste sectoare.

Tranziția verde, fabricată în China

Potrivit Eurostat, China a furnizat 98% din totalul importurilor de panouri solare ale Uniunii Europene în 2024. Valoarea totală a acestor importuri a scăzut de la 19,7 miliarde de euro în 2023 la 10,9 miliarde de euro în 2024, nu pentru că volumele s-ar fi redus, ci pentru că prețurile chinezești s-au prăbușit.

Datele complete privind importurile de panouri solare de anul trecut nu au fost încă publicate.

Un raport publicat anul acesta de think tank-ul Loom a indicat, de asemenea, că China furnizează 88% din importurile Uniunii Europene de baterii litiu-ion pentru vehicule electrice în 2025, în creștere față de 75% în 2019.

Vulnerabilitatea merge mult dincolo de produsele finite. Departamentul de cercetare al Parlamentului European a constatat că Uniunea Europeană își procură 98% din magneții pe bază de pământuri rare din China, inclusiv materiale esențiale pentru motoarele vehiculelor electrice, turbinele eoliene și sistemele de apărare.

Datele Comisiei Europene arată, de asemenea, că dependența UE de Beijing pentru magneziu este de 97%. Mineralul este esențial pentru bateriile de nouă generație, considerate o alternativă la tehnologiile litiu-ion, fiind totodată utilizat pentru stocarea hidrogenului și pentru infrastructura regenerabilă ușoară.

Din cauza acestei dependențe copleșitoare de o singură țară, Comisia Europeană a inclus magneziul pe lista materiilor prime critice a blocului comunitar, pentru a accelera inițiativele interne de extracție, procesare și reciclare.

În cele din urmă, companiile chineze controlează peste 80% din capacitatea globală de producție fotovoltaică solară, de la producția de polisiliciu până la modulele finite, potrivit unui raport al Geopolitical Intelligence Services.

Ascensiunea roboților

Robotica industrială spune nu doar povestea unei dependențe, ci și pe cea a unei înlocuiri accelerate.

Între începutul anului 2025 și începutul anului 2026, importurile Uniunii Europene de roboți industriali din China au crescut cu 315%, în timp ce prețurile medii au scăzut cu 29%, potrivit datelor publicate de grupul operativ al Comisiei Europene pentru supravegherea importurilor.

Dominația Chinei în acest sector nu este întâmplătoare.

Strategia industrială „Made in China 2025”, susținută prin subvenții de stat, credite ieftine și facilități fiscale, a contribuit la dezvoltarea sectorului chinez al roboticii avansate, numărul companiilor din domeniu triplându-se față de 2020.

Supraproducția internă i-a împins pe producătorii chinezi să exporte agresiv, la prețuri cu care competitorii europeni nu pot concura.

Potrivit Federației Internaționale de Robotică, China produce acum mai mulți roboți industriali decât Germania, Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite la un loc.

Produse chimice, textile și lemn

În sectorul chimic, datele de supraveghere ale Comisiei Europene au arătat că anumiți compuși chimici erau importați din China în volume de 36 de ori mai mari decât în anul precedent, la prețuri cu până la 95% mai mici.

În martie 2025, Comisia a lansat o monitorizare dedicată pentru anumite substanțe chimice pe bază de etilenă și amoniac, invocând supracapacitatea de producție din China și creșterea puternică a cotei acestora pe piața UE.

Îmbrăcămintea și încălțămintea din China reprezintă în continuare o parte semnificativă din aprovizionarea non-internă a Uniunii Europene, chiar dacă o parte din producție s-a mutat către competitori cu costuri mai mici din Asia de Sud-Est, precum Vietnam.

China furnizează aproximativ 30% până la 35% din totalul importurilor non-interne de îmbrăcăminte și încălțăminte ale Uniunii Europene, ca valoare, potrivit Eurostat.

Produsele din lemn au devenit un nou punct sensibil, după ce importurile de parchet asamblat din China au crescut de peste zece ori într-un singur an, iar prețurile s-au prăbușit cu 77%. Această evoluție a determinat Comisia să impună, în iulie 2025, taxe vamale cuprinse între 21,3% și 36,1%, pentru a proteja o industrie care are peste 10.000 de angajați și o valoare de 1,3 miliarde de euro.

Întrebarea e acum dacă Europa mai are capacitatea industrială și voința politică de a construi alternative reale înainte ca dependența sa să devină ireversibilă și, prin urmare, o pârghie pe care Beijingul să o poată folosi liber.