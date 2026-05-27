Papa Leon l-a citat pe vrăjitorul Gandalf din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică

4 minute de citit Publicat la 22:35 27 Mai 2026 Modificat la 22:36 27 Mai 2026

Citatul ales de Papa Leon este unul cunoscut cititorilor trilogiei. Foto: Profimedia Images

În prima sa enciclică, intitulată Magnifica Humanitas, Papa Leon a citat din romanul „Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui”, scris de autorul catolic J.R.R. Tolkien. Suveranul Pontif a făcut referire la un citat rostit de Gandalf, în care vrăjitorul face apel la responsabilitate și la luptă împotriva forțelor întunecate în vremurile pe care le trăim, astfel încât generațiile viitoare să nu fie împovărate.

Citatul ales de Papa Leon este unul cunoscut cititorilor trilogiei, deși în encliclică Suveranul Pontif nu a menționat personajul care rostește aceste cuvinte. Wired și Ars Technica au speculat că Papa Leon nu a ales deloc întâmplător să-l citeze pe Tolkien și mai ales „Stăpânul Inelelor”, o trilogie căreia i-au fost date interpretări controversate de miliardari din industria tehnologiei precum Peter Thiel și Elon Musk, criticate dur de fanii seriei.

Wired a scris unii ar putea chiar crede că Papa Leon ironizează subtil această apropriere a mitologiei create de Tolkien de către reprezentanții industriei de tehnologie, cu atât mai mult cu cât Suveranul Pontif a denunțat „cultura puterii” care alimentează ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale.

Citatul din Tolkien ales de Papa Leon

Scrisoarea lui Leon este dedicată „protejării persoanei umane în epoca inteligenței artificiale”, una dintre temele majore ale primului său an la conducerea Bisericii Catolice.

La fel ca predecesorul său, Papa Francisc, Leon a avertizat asupra „dominației tot mai mari a unei paradigme tehnocratice”, capabile „să reducă creația la un obiect al exploatării și ființele umane la simple rotițe într-un sistem orientat către o eficiență tot mai mare”.

Suveranul Pontif din nou ascensiunea AI cu revoluția industrială dintre mijlocul secolului al XVIII-lea și începutul secolului XX, făcând trimitere la învățăturile omonimului său, Papa Leon al XIII-lea, care, în enciclica sa din 1891, sublinia importanța drepturilor și demnității muncitorilor într-o perioadă de transformări tehnologice și expansiune capitalistă.

Textul amplu consolidează și mai mult poziția lui Leon ca sceptic al inteligenței artificiale. Însă referința la Tolkien este deosebit de relevantă, având în vedere interpretările controversate ale mitologiei Pământului de Mijloc promovate de miliardari de dreapta precum Peter Thiel și Elon Musk, interpretări ridiculizate de mult timp de alți fani ai „Stăpânului Inelelor”.

Papa Leon nu a făcut un secret din faptul că este preocupat de motivele oligarhilor din tehnologie care se întrec în dezvoltarea unei inteligențe artificiale generale capabile să depășească abilitățile umane. Vor cu adevărat să folosească acest instrument pentru a vindeca boli și a combate schimbările climatice sau construiesc motoare ale profitului nelimitat și ale dominației culturale? Atunci când vorbește despre responsabilitatea noastră personală de a înfrunta astfel de forțe întunecate, Leon îl citează pe Gandalf*.

„Treaba noastră nu este să cunoaștem toate mișcările acestei lumi, ci să facem ce ne stă în putință ca să ajutăm evul acesta în care ne este dat să trăim, smulgând din rădăcini răul pe câmpurile pe care le cunoaștem, astfel ca aceia care vor trăi după noi să aibă o țară curată pe care să o poată însămânța.”

Cuvintele sunt rostite de Gandalf în ultimul roman din trilogie „Stăpânul Inelelor: Întoarcera Regelui” în capitolul IX, „Ultimul Sfat”, după Bătălia de pe Câmpiile Pelenor.

De ce a ales Papa Leon să-l citeze pe Tolkien

Această lecție este foarte departe de ceea ce Musk și Thiel par să vadă în capodopera lui Tolkien, relatează Wired.

Peter Thiel și-a numit compania de analiză de date Palantir Technologies, după globul de cristal folosit pentru spionaj de vrăjitorul trădător Saruman în saga lui Tolkien. Mai mult, potrivit Wired, atunci când se referă la fondul său de investiții îi spune „prețiosul”, termenul folosit de personajul Gollum pentru Inelul Unic, un instrument magic al puterii totalitare.

Interpretarea general acceptată este că Tolkien a folosit această metaforă pentru a arăta efectul corupător al unei asemenea puteri: în romane, tentația de a domina îi distruge inevitabil pe cei care îi cedează.

La rândul său, Musk a sugerat că epopeea lui Tolkien poate fi citită ca o alegorie anti-imigrație și pro-ziduri de frontieră: „Când Tolkien scria despre hobbiți, se referea la oamenii pașnici ai comitatelor englezești, care nu realizează ororile ce au loc departe de ei”, a scris el pe X în octombrie. „Ei puteau trăi în pace și liniște doar pentru că erau protejați de oamenii duri din Gondor.” Musk a făcut această interpretare eronată în apărarea agitatorului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson.

În realitate însă, descrierile lui Tolkien despre armate devastatoare care jefuiesc ținuturile au fost inspirate de ororile militarizării și industrializării, două fenomene foarte familiare generației sale. Experiența sa din Primul Război Mondial este considerată o sursă majoră de inspirație pentru campania distructivă a lui Saruman, bazată pe distrugerea unei păduri străvechi pentru combustibil și pe sclavia orcilor brutalizați.

În acest context, faptul că Leon îl citează pe Gandalf poate fi interpretat ca un gest foarte deliberat, potrivit Wired.

Un citat din acest personaj iubit, inclus într-un text care condamnă o societate obsedată de eficiență și de concentrarea puterii și bogăției în mâinile câtorva oameni, pare un mesaj direct către astfel de personaje: intenționat sau nu.

*Citatul este redat în traducerea volumului „Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui” de J.R.R. Tolkien, publicat la Editura Rao, 2012, în traducerea: Irina Horea;