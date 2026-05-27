Cel mai lung pod maritim din lume are 55 de kilometri lungime și rezistă la cutremure. Chinezii l-au făcut în 9 ani

3 minute de citit Publicat la 15:55 27 Mai 2026 Modificat la 15:57 27 Mai 2026

Podul Hong Kong–Zhuhai–Macau se întinde pe aproximativ 55 de kilometri FOTO: Getty Images

Podul Hong Kong–Zhuhai–Macau, cea mai lungă traversare maritimă din lume, se întinde pe aproximativ 55 de kilometri peste Delta Râului Perlelor și leagă trei dintre cele mai importante centre urbane din sudul Chinei: Hong Kong, Zhuhai și Macau.

Impresionanta structură a fost construită în decurs de nouă ani, iar costul proiectului este estimat la aproximativ 17,7 miliarde de euro, potrivit Express.

Odată cu inaugurarea podului, timpul de călătorie dintre cele trei orașe s-a redus considerabil. O traversare care anterior necesita aproximativ o oră cu feribotul poate fi realizată acum în jur de 40 de minute pe cale rutieră.

Proiectul face parte din strategia Chinei de dezvoltare a regiunii Greater Bay Area, un vast pol economic care integrează Hong Kong, Macau și mai multe orașe din provincia Guangdong. Autoritățile chineze urmăresc astfel să faciliteze schimburile comerciale și mobilitatea populației prin conexiuni de transport mai rapide și mai eficiente.

Construcție complexă într-un mediu dificil

Podul nu este format doar dintr-o singură structură continuă. Ansamblul include segmente de pod, insule artificiale, tuneluri și drumuri de legătură.

Secțiunea principală cuprinde trei poduri peste canale de navigație - Jiuzhou, Jianghai și Qingzhou - proiectate pentru a permite trecerea navelor de mare tonaj prin unul dintre cele mai aglomerate coridoare maritime ale Chinei.

Inginerii au fost nevoiți să găsească soluții pentru provocări majore, precum taifunurile frecvente și condițiile dificile ale mediului marin. Pentru a reduce impactul asupra ecosistemului local, inclusiv asupra delfinului alb chinezesc, podul este susținut de piloni cu o singură coloană ancorați în fundul mării, ceea ce limitează perturbarea curenților de apă.

Cele trei poduri principale sunt susținute prin cabluri și au turnuri cu design distinct, concepute pentru a oferi întregului ansamblu un aspect unitar, dar în același timp diversificat.

400.000 de tone de oțel și rezistență la dezastre naturale

La construcția podului au fost utilizate aproximativ 400.000 de tone de oțel, iar structura a fost proiectată să reziste atât la cutremure puternice, cât și la taifunuri.

Compania de inginerie Arup a participat la mai multe etape ale proiectului, de la proiectarea preliminară și realizarea insulelor artificiale până la dezvoltarea unor conexiuni rutiere și de tunel esențiale pentru integrarea podului în rețeaua regională de transport.

Infrastructura asociată include și puncte de trecere a frontierei, precum și conexiuni suplimentare care facilitează accesul către principalele zone urbane din regiune.

Inaugurat cu doi ani întârziere

Deși deschiderea podului era programată inițial pentru sfârșitul anului 2016, acesta a fost inaugurat oficial în octombrie 2018, în cadrul unei ceremonii la care a participat președintele chinez Xi Jinping.

De la punerea sa în funcțiune, podul a devenit una dintre cele mai importante artere de transport din sudul Chinei. Potrivit datelor publicate de Guangdong News, până la 25 mai numărul călătoriilor efectuate de vehicule din Hong Kong și Macau prin intermediul podului a depășit 10 milioane, iar traficul zilnic a ajuns la o medie de aproximativ 11.000 de traversări.

Prin dimensiunile sale impresionante și rolul strategic pe care îl joacă în dezvoltarea economică a regiunii, podul Hong Kong–Zhuhai–Macau este considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură realizate vreodată în China.