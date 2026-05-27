Google a încetat să mai fie un drum spre noi. A devenit destinația

Pe 20 mai, cineva a tras de ștecher. N-a fost chiar așa, evident, dar cam asta a fost senzația în redacțiile din România, când graficele de trafic au luat-o în jos toate, în aceeași săptămână, fără ca vreun site să fi greșit ceva anume. Nu o penalizare, nici vreun bug. Era pur și simplu Google, care la conferința sa anuală tocmai anunțase ceea ce propriul blog numește, fără prea multă modestie, „următorul capitol al căutării”. Citit cu atenție, capitolul ăsta sună mai degrabă a necrolog pentru modelul economic pe care s-a clădit presa online a ultimelor două decenii.

Ca să înțelegem ce se petrece, merită să spunem lucrurilor pe nume, fără jargon. Vreme de douăzeci de ani, Google a fost un fel de recepționer al internetului. Întrebai ceva, primeai o listă de uși, alegeai una și intrai pe site-ul care avea răspunsul. Recepționerul nu păstra clientul, ți-l trimitea ție. Pe înțelegerea asta tăcută s-a construit tot: editorii produceau articole, Google trimitea cititori, cititorii produceau afișări, afișările produceau bani. Un troc simplu și, în felul lui, onest.

Ce s-a anunțat la Google I/O desființează partea lui Google din troc și o lasă intactă pe a editorilor. Recepționerul nu mai trimite clientul nicăieri. A instalat un automat chiar în holul lui, l-a umplut cu marfa redacțiilor și servește răspunsul pe loc. Marfa o dau tot ele. Clientul nu-l mai văd niciodată.

Ce s-a schimbat, concret

Google împinge acum spre ceea ce numește „AI Mode”, o interfață în care nu mai primești o listă de linkuri, ci un răspuns scris de inteligența artificială, cu grafice, explicații și, eventual, câteva linkuri strânse pudic la coada unui paragraf, ca să vezi de unde a luat informația. Modul acesta a trecut, din 19 mai, pe un model Gemini mai rapid și a devenit varianta implicită pentru tot mai mulți utilizatori. În România, AI Mode este disponibil oficial din 7 octombrie 2025, așa că nu mai vorbim despre un viitor american abstract.

Mai sunt două piese care contează enorm. Prima: „agenții de informație”, niște asistenți AI cărora le poți cere să urmărească un subiect în locul tău și să-ți trimită rezumate când apare ceva nou. Cu alte cuvinte, Google se oferă să facă documentarea în locul cititorului. Iar documentarea, adică cititul, compararea surselor și urmărirea unui dosar, era exact munca pentru care oamenii intrau pe site-urile de presă. A doua piesă: „mini-aplicațiile” generate pe loc în pagina de rezultate, pentru întrebările mai complicate. Logica de fundal e una singură și e brutală în simplitatea ei. Utilizatorul trebuie să rămână în Google, nu să plece spre altcineva.

CNN a scris, la câteva zile după anunț, că „internetul se schimbă pentru totdeauna”. E genul de titlu pe care l-am ironiza în alte condiții. De data asta, din păcate, cifrele îi dau dreptate.

Cifrele, fără anestezie

Hai să le punem pe masă, fiindcă ele transformă o senzație din redacție într-un fapt economic.

Când deasupra rezultatelor apare un rezumat AI, ponderea celor care mai dau click pe un link clasic scade de la 15% la 8%, o înjumătățire, conform unui studiu Pew Research Center pe aproape 69.000 de căutări reale. Click pe linkurile din interiorul rezumatului AI? Sub 1%. Ahrefs, măsurând 300.000 de cuvinte-cheie, găsește o prăbușire de 58% a ratei de click pe prima poziție atunci când e prezent un rezumat AI. La publisherii de știri din Marea Britanie, Authoritas a documentat scăderi de 47% pe desktop și, în cazurile extreme, până la 79% pe primul rezultat organic.

Adunate, pierderile astea de click produc o hemoragie agregată. Traficul Google către publisheri a scăzut, la nivel global, cu aproximativ o treime în anul încheiat în noiembrie 2025, conform datelor Press Gazette și Chartbeat din raportul Reuters Institute. În interiorul Google s-a petrecut ceva și mai interesant: căutarea clasică a căzut de la jumătate din traficul de știri la circa un sfert, în timp ce Discover, fluxul personalizat de pe telefon, a urcat de la 37% la peste 67%. Cu alte cuvinte, până și ce a mai rămas din trafic a migrat către un canal mai capricios, pe care editorii nu-l controlează și care nu convertește la abonament nici pe departe la fel de bine.

Numele mari au confirmat, unul câte unul. Forbes, în jur de minus 50%. Business Insider, minus 55%, urmat de concedierea a 21% din angajați, cu un CEO care recunoștea, dezarmant, că firma „trebuie structurată să reziste unor scăderi extreme de trafic aflate în afara controlului nostru”. Daily Mail, minus 44%. Iar astea sunt redacții cu brand global, cu resurse juridice și cu CPM-uri de câteva ori mai mari decât ale publicațiilor românești.

De ce piața românească e mai expusă decât Forbes

Aici e partea pe care discuția importată din presa anglo-saxonă o ratează aproape complet. România nu e o variantă mai mică a aceleiași probleme, ci o variantă mai gravă, din motive structurale.

Modelul de afaceri al unui site de știri funcționează, simplificat, după o formulă: afișări înmulțite cu prețul pe mia de afișări. Problema e prețul. Pe site-urile românești, tariful mediu de listă se învârte în jurul a 14 euro la mia de afișări, dar prețul efectiv, după discounturile de agenție, ajunge tipic la 2-3 euro, iar venitul real per mie de afișări pe care îl vede un editor coboară pe la 0,70 de euro. Pentru comparație, un publisher american lucrează cu CPM-uri de cinci-zece ori mai mari. Tradus: ca să facă aceiași bani, un editor român are nevoie de un volum de afișări de câteva ori mai mare. Iar când întreg modelul stă pe volum, exact volumul este ceea ce taie AI-ul.

E ca diferența dintre un restaurant cu marjă mare pe fiecare farfurie și o cantină care supraviețuiește doar dacă umple sala de trei ori pe zi. Spune-i cantinei că pierde 30% dintre clienți și nu i-ai redus profitul cu 30%, i l-ai șters, fiindcă chiria și bucătarii costă la fel, indiferent câți intră pe ușă. Costurile unei redacții, de la oameni la găzduire și audit BRAT, nu scad proporțional cu traficul. Fiecare procent pierdut lovește exact la marginea care ține lumina aprinsă.

La asta se adaugă o a doua vulnerabilitate. O bună parte din ce se publică în volum în online-ul românesc este chiar categoria pe care AI-ul o digeră cel mai ușor: preluări de la agenții, explicative, articole „cum să”, liste, sfaturi generice. Conținutul comod, ușor de rezumat, fără semnătură și fără adăugare proprie, dispare primul. Paradoxal, sfaturile medicale, pe care multe site-uri le toarnă pe bandă, sunt printre cele mai canibalizate, fiindcă AI-ul afișează un rezumat în 44% dintre căutările de sănătate.

Ce nu moare, și de aici începe harta de ieșire

Vestea bună, dacă se poate numi așa, e că nu tot conținutul arde la fel. Datele arată o linie de demarcație surprinzător de clară, și ea ar trebui să devină busola fiecărei redacții.

Pe de o parte stă conținutul pe care AI-ul îl substituie fără efort: explicativul, lista, preluarea, evergreen-ul generic. Acolo traficul tinde spre zero și nu se va întoarce. Pe de altă parte stă conținutul pe care AI-ul nu-l poate fabrica, fiindcă pur și simplu nu există altundeva pe internet: breaking news, investigația cu surse proprii, opinia cu o voce recognoscibilă, reportajul de teren, datele exclusive. Define Media Group a măsurat fenomenul fără echivoc: în portofoliul lor, traficul pe breaking news a urcat cu 103% din noiembrie 2024, în timp ce evergreen-ul a scăzut cu 40%. Motivul e tehnic și, pentru presă, salvator. Un model de limbaj nu poate rezuma în siguranță o știre care se întâmplă acum, fără să riște să halucineze, și nu are de unde copia o anchetă pe care doar tu ai făcut-o.

Aici e ironia care merită savurată. Vreme de un deceniu, presa românească a fost împinsă de logica SEO să producă tocmai marfa comodă: titluri optimizate, explicative pe subiecte de volum, preluări rapide. Exact stratul acela e acum spulberat. Ce supraviețuiește este, dintr-o întâmplare fericită, chiar jurnalismul propriu-zis, cel care costă mai mult, dar pe care nicio mașină nu-l poate reproduce. Tranziția e dureroasă financiar, însă editorial seamănă mai degrabă cu o curățenie de primăvară.

A doua jumătate a hărții ține de relația directă cu cititorul, scoasă de sub tutela Google: newsletterul, aplicația cu notificări push, abonamentul, comunitatea. Cifrele din industrie sunt elocvente. Un cititor abonat valorează, după estimări AOP, cu peste 160% mai mult decât un anonim picat din căutare. Notificările push au rate de deschidere de 40-60% și nu depind de niciun algoritm străin. Substack a depășit cinci milioane de abonamente plătite. Modelele românești există deja și funcționează, de la Recorder, finanțat prin donații, până la HotNews, pe freemium. Nu întâmplător, acestea sunt și redacțiile cu cea mai mare pondere de trafic direct, adică tocmai cele mai puțin expuse capriciilor Google.

Și ce facem, mâine dimineață

Nu cred în apocalipsa care paralizează, așa că închei cu ce e de făcut, în ordinea în care aș face-o.

Întâi, un diagnostic onest, ferit de iluzii. Multe redacții se uită la „traficul direct” în creștere și răsuflă ușurate, fără să-și dea seama că o parte din acel „direct” sunt chiar click-urile din AI Mode raportate greșit. Search Console spune adevărul gol-goluț: uită-te la click-urile pe căutări non-branded, săptămână de săptămână. Acolo se vede rana.

Apoi, oprirea hemoragiei. Mutarea unei părți consistente din resursa editorială dinspre conținutul comod spre breaking news, opinie și teren, adică spre categoriile care încă cresc. În paralel, construirea relației directe: unul-două newslettere tematice bine făcute, o aplicație cu push, un model de abonament sau de membership asumat, nu timid. O țintă rezonabilă pentru douăsprezece luni ar fi 5-10% din audiența lunară abonată la cel puțin un newsletter și o conversie sub un procent spre abonat plătitor, dar cu retenție mare.

Și, în sfârșit, ce nicio redacție nu poate face singură: acțiunea colectivă. Marii editori internaționali încheie acorduri de licențiere cu companiile AI. News Corp a luat de la OpenAI până la 250 de milioane de dolari pe cinci ani. Un editor român de talie medie nu va semna niciodată un astfel de contract bilateral, iar șansa lui reală e negocierea colectivă, prin BRAT și IAB, pe modelul deja testat în Statele Unite. La asta se adaugă aplicarea efectivă a unui drept care la noi există doar pe hârtie, dreptul vecin al editorilor de presă din directiva europeană, pentru care Italia a obținut deja un cadru de remunerare reală. La nivel european, Consiliul European al Editorilor a depus în februarie o plângere formală împotriva Google la Comisia Europeană. România ar trebui să fie în acel vagon, nu pe peron.

Un avertisment, ca să nu vând iluzii. Nu tot ce s-a întâmplat pe 20 mai e AI; o parte poate fi un update de algoritm suprapus, iar cele două nu pot fi separate cu precizie. Traficul venit dinspre ChatGPT și Perplexity crește spectaculos procentual, dar rămâne sub 1% din total și nu compensează nici pe departe ce se pierde de la Google. Iar dacă într-o zi Google începe să afișeze rezumate AI și pentru hard news, cum sugerează deja un studiu din Australia, atunci nici breaking news-ul nu va mai fi adăpost.

Concluzia rămâne însă aceeași. Recepționerul a devenit destinație. Nu-l vom convinge să revină la vechea înțelegere, fiindcă îi e prea profitabil să n-o facă. Singura mișcare care le rămâne redacțiilor este să nu mai depindă de el, adică să construiască ușa prin care cititorul intră direct la ele, fără să mai treacă prin holul altcuiva. E mai scump, mai greu și mai lent decât traficul gratuit de altădată. Dar e singurul drum care nu trece printr-un automat plin cu marfa altora.

Dan Mihai Toader scrie despre tehnologie și economia presei