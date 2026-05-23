Credința, libertatea și existența răului: Mesajul profesorului Dan Voiculescu provoacă o dezbatere profundă

Publicat la 11:56 23 Mai 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul său o reflecție puternică despre una dintre cele mai dificile întrebări ale umanității: cum poate exista răul într-o lume creată de un Dumnezeu bun și atotputernic.

Într-un text cu puternică încărcătură filosofică și spirituală, profesorul explică faptul că existența răului nu reprezintă o contradicție a credinței, ci o consecință directă a libertății oferite omului.

„Dacă Dumnezeu ar elimina orice posibilitate de a exista răul, ar elimina implicit și libertatea autentică a omului”, scrie Dan Voiculescu, subliniind că binele adevărat nu poate exista prin constrângere, ci doar prin alegere conștientă.

Profesorul face referire la învățăturile Noului Testament și la cuvintele lui Hristos – „Dacă voiește cineva să vină după Mine…” – pentru a arăta că relația dintre om și Dumnezeu este construită pe libertate, nu pe determinism.

Totodată, mesajul insistă asupra ideii că suferința și încercările vieții pot deveni momente de transformare interioară și consolidare morală.

„Oamenii care fac rău se depărtează de Dumnezeu. Dar Dumnezeu are nesfârșită răbdare”, afirmă profesorul, într-un apel la reflecție, responsabilitate și întoarcere către bine.

Postarea a generat reacții și dezbateri în mediul online, abordând teme sensibile precum libertatea, moralitatea și rolul credinței într-o societate marcată de conflicte și nesiguranță.