Axios: Trump se pregătește să lovească „decisiv” Iranul. Surse: O operațiune militară finală care să pună capăt războiului

1 minut de citit Publicat la 12:12 23 Mai 2026 Modificat la 12:12 23 Mai 2026

Donald Trump și-a anulat programul și s-a întors la Casa Albă. Foto: Profimedia Images

Potrivit Axios, care citează o sursă apropiată de Donald Trump, președintele american ar fi vorbit despre lansarea unei operațiuni militare finale, de amploare și „decisivă”, după care ar putea declara victoria și pune capăt războiului din Iran.

Președintele Trump a convocat vineri dimineață o întâlnire cu echipa sa de securitate națională de rang înalt pe tema războiului cu Iranul , au declarat doi oficiali americani pentru Axios. Trump ia în considerare serios lansarea de noi atacuri împotriva Iranului, în cazul în care nu se produce un progres de ultim moment în negocieri, spun surse care au vorbit direct cu președintele.

La discuțiile de la Casa Albă au participat, alături de Trump, vicepreședintele JD Vance, secretarul Apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe, șefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles și alți oficiali, au declarat sursele.

Secretarul de stat Marco Rubio și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, nu au participat, deoarece se aflau în Europa, respectiv la ceremonia de absolvire a Academiei Navale.

În timpul întâlnirii, Trump a fost informat cu privire la stadiul negocierilor și la diferitele scenarii în cazul eșecului discuțiilor. La câteva ore după întâlnire, Casa Albă a anunțat o modificare a programului lui Trump pentru weekend.

O sursă apropiată lui Trump a declarat că președintele a ridicat posibilitatea unei operațiuni militare majore „decisive” finale, după care ar putea declara victoria și pune capăt războiului.

Chiar dacă „nu s-a luat nicio decizie finală”, administrația Trump se pregătește pentru o nouă serie de atacuri împotriva Iranului, a relatat și postul american CBS, potrivit căruia mai mulți responsabili ai forțelor armate și ai serviciilor de informații și-ar fi anulat planurile pentru weekend, în cazul în care s-ar decide o nouă ofensivă militară.

Președintele Donald Trump va rămâne la Casa Albă și nu se va opri la resortul său din New Jersey și nici nu va participa la nunta fiului său, Donald Jr. Ofițeri de rang înalt și-au anulat programele în perspectiva weekendului de Memorial Day, care cade luni.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat vineri că discuțiile sunt în curs de desfășurare, dar că nu s-a ajuns încă la un acord. Agenția de știri semi-oficială Tasnim, afiliată IRGC, a citat vineri o sursă apropiată echipei de negocieri iraniene, care a declarat că „discuțiile asupra problemelor disputate sunt încă în desfășurare și nu s-a obținut încă niciun rezultat final”.