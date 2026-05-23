Incendiu puternic la un depozit de petrol al Rusiei de la Marea Neagră, după un atac cu drone ucrainene

Publicat la 09:35 23 Mai 2026 Modificat la 09:37 23 Mai 2026

Incendiu la terminalul de petrol din oraşul-port rusesc Novorossiisk, în urma unui atac cu drone ucrainene.

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Novorossiisk, pe coasta rusă a Mării Negre, în urma unui atac ucrainean cu drone, a anunţat sâmbătă primarul acestui oraş-port rusesc, relatează The Kyiv Independent şi AFP, conform Agerpres. Terminalul petrolier Sheskharis a fost deja lovit de mai multe ori de drone ucrainene, inclusiv luna trecută, dar şi la începutul lui martie.

"Căderea unor fragmente de drone a provocat un incendiu la un depozit de petrol. Mai multe clădiri tehnice şi administrative au luat foc. Fragmente de drone au căzut de asemenea pe amplasamentul terminalului petrolier", a scris primarului orașului-port rusesc Novorossiisk, Andrei Kravcenko pe Telegram.

Atacul a făcut doi răniţi, a adăugat el, precizând că serviciile de intervenţie în caz de urgenţă şi specializate sunt la faţa locului.

Situat la capătul mai multor conducte petroliere provenind din câmpurile petroliere din sudul Rusiei şi din Marea Caspică, terminalul din Novorossiisk este unul dintre principalele puncte de export de hidrocarburi din Rusia.

Terminalul petrolier Sheskharis s-a aflat în repetate rânduri în vizorul atacurilor cu drone lansate de Ucraina, inclusiv în incidentele din 2 martie și 6 aprilie.

Ca ripostă la bombardamentele armatei ruse de peste patru ani, Ucraina loveşte cu regularitate ţinte în Rusia, asigurând că vizează situri militare, dar şi energetice pentru a reduce posibilitatea Moscovei de a-şi finanţa ofensiva.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, 348 de drone ucrainene au fost interceptate deasupra Rusiei în noaptea de vineri spre sâmbătă, inclusiv în regiunea Moscovei.

Publicaţia Ukrainska Pravda a transmis că armata rusă a atacat Ucraina cu 124 de drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar 102 dintre acestea au fost interceptate de forțele ucrainene de apărare aeriană.

Atacurile cu drone de ambele părţi ale frontului s-au intensificat semnificativ de anul trecut, Kievul şi Moscova fiind de acum capabile să trimită în fiecare noapte sute de astfel de aparate împotriva adversarului.

Autorităţile ruse indicaseră vineri că cel puţin şase persoane au fost ucise şi 15 date dispărute după un atac ucrainean cu drone asupra unui liceu în regiunea Luhansk, ocupată de Rusia în estul Ucrainei, dar armata ucraineană susţine că a vizat o unitate de elită rusească de dirijare a dronelor.

Weekendul trecut, unul dintre cele mai masive atacuri ucrainene de la începutul conflictului, mobilizând aproximativ 600 de drone, a făcut patru morţi în Rusia, la trei zile după bombardamente masive ruseşti care au făcut peste 24 de morţi doar la Kiev.