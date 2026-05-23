SUA s-ar pregăti pentru lovituri în Iran. Trump și-a modificat agenda și rămâne în capitala americană

2 minute de citit Publicat la 09:04 23 Mai 2026 Modificat la 09:04 23 Mai 2026

Militarii americani se pregătesc pentru eventuale noi lovituri în Iran, în acest weekend. Foto: Getty Images

Guvernul american ia în considerare noi lovituri împotriva Iranului, relatează Axios și postul de televiziune CBS, citate de Agerpres.

Conform surselor citate, președintele Donald Trump și-a modificat agenda pentru a rămâne la Washington în acest weekend, alimentând speculațiile despre o posibilă reluare a ostilităților împotriva Teheranului.

Potrivit CBS News, responsabilii militarii americani se pregătesc pentru eventuale noi lovituri în cursul acestui weekend.

Vineri dimineață, președintele american s-a reunit cu cei mai apropiați consilieri pentru a discuta despre războiul în Iran, după cum a consemnat Axios.

Momentant, nicio decizie nu a fost încă luată, potrivit CBS.

Trump anunță că nu se duce la nunta fiului său "din motive legate de treburile statului"

La jumătatea zilei de vineri, Donald Trump a anunțat că nu va putea participa la nunta fiului său, Donald Trump Jr., și că trebuie să rămână la Washington în loc să meargă la unul dintre terenurile sale de golf, din "motive legate de treburile statului".

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii din partea presei internaționale.

Noile evoluții rvin în timp ce eforturile de căutare a unei soluții diplomatice continuă.

Șeful armatei pakistaneze, țară cu rol de mediator principal în conflictul dintre Statele Unite și Iran, s-a deplasat vineri la Teheran.

De la armistițiul din 8 aprilie, Donald Trump a transmis semnale contradictorii cu privire la o posibilă reluare a ostilităților cu Teheranul.

El a amenințat în repetate rânduri că va relua operațiunile de luptă, fără a-și pune în practică amenințările până în prezent.

Marco Rubio vorbește de "Planul B" în Strâmtoarea Ormuz dacă "ostilitățile continuă"

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat, vineri, că Washingtonul examinează un așa-numit "Plan B" militar, pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dacă Iranul refuză să deblocheze această arteră navigabilă în urma negocierilor, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

"Ceea ce noi toți sperăm este un acord prin care Iranul să deschidă strâmtoarea și să abandoneze ambițiile sale nucleare. Dar trebuie să avem și un plan B pentru cazul următor: ce se întâmplă dacă Iranul refuză să deschidă strâmtoarea?

În acel moment, cineva va trebui să facă ceva în această privință și există țări reprezentate aici care se vor vedea afectate (de închiderea strâmtorii) mai mult decât chiar Statele Unite", a spus șeful diplomației americane, vorbind în fața presei la o reuniune ministerială a NATO desfășurată în orașul suedez Helsingborg.

"Există și alte țări care sunt de acord cu mine asupra faptului că trebuie să începem să ne gândim la ce vom face dacă, în câteva săptămâni, Iranul decide că nu-i pasă, că va menține strâmtoarea închisă, că va scufunda orice navă care nu i se supune sau nu-i plătește taxe. În acel moment, cineva va trebui să facă ceva în această privință", a insistat Rubio.

Marco Rubio: Am prefera să acționăm în cadrul unei coaliții

Diplomatul nu a dat detalii despre eventualele țări care să-și fi exprimat interesul de a participa alături de SUA la o operațiune militară pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.

"Nu știu dacă ar fi neapărat o misiune a NATO, dar țările NATO ar putea contribui la ea", a precizat secretarul de stat american.

Potrivit acestuia, deși Statele Unite au capacitatea de a acționa unilateral, ar prefera să facă acest lucru în cadrul unei coaliții.

"Statele Unite ar putea acționa, dar există țări care și-au exprimat interesul să participe la așa ceva și cred că ar trebui să le acceptăm", a subliniat el.