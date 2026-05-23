Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre circuitul Gilles Villeneuve din Canada

4 minute de citit Publicat la 10:00 23 Mai 2026 Modificat la 10:00 23 Mai 2026

Imagine de la Marele Premiu din Canada din 2025. Foto: Getty Images

Formula 1 revine în acest weekend cu Marele Premiu al Canadei, pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal. Canada a găzduit pentru prima dată un Mare Premiu al Campionatului Mondial în 1967, evenimentul alternând inițial între pistele de la Mosport Park (în Ontario) și Mont-Tremblant (în Quebec). Eroul local Gilles Villeneuve a obținut pe bună dreptate prima sa victorie în F1 în cursa de debut din 1978, înainte ca pista să fie redenumită în onoarea sa în urma tragicei morți, scrie Formula 1.

Circuitul are o lungime de 4,361 km, cu 14 viraje în 70 de tururi. Distanța totală pe care piloții o parcurg este de 305,27 km, iar recordul pe tur a fost stabilit în 2019 de Valtteri Bottas, cronometrat cu 1:13.078.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Canadei

Canada a găzduit pentru prima dată un Mare Premiu al Campionatului Mondial în 1967, evenimentul alternând inițial între pistele de la Mosport Park (în Ontario) și Mont-Tremblant (în Quebec).

Apoi, în 1978, orașul Montreal (și Quebec) a preluat Circuitul Île Notre-Dame, o insulă artificială situată în mijlocul râului St. Lawrence, creată pentru Expoziția Mondială Expo '67.

Odată ce Expoziția și Jocurile Olimpice de vară de la Montreal din 1976 au părăsit orașul, oficialii au decis să facă o pistă de curse pe drumurile insulei. Eroul local Gilles Villeneuve a obținut pe bună dreptate prima sa victorie în F1 în cursa de debut din 1978, înainte ca pista să fie redenumită în onoarea sa în urma tragicei sale morți.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

Circuitul de la Montreal, cu o forță de apăsare redusă, este unul dintre preferatele piloților, cuprinzând curbe rapide, șicane strânse și dificile și frâne puternice în „acul de păr”.

Din viraje, pista este rapidă și fluidă, în timp ce cea mai emblematică piesă a circuitului vine chiar la sfârșitul turului: Zidul Campionilor, numit așa după Damon Hill, Jacques Villeneuve și Michael Schumacher care l-au lovit în weekendul Marelui Premiu al Canadei din 1999.

„Canada este o pistă foarte plăcută de condus și simți o atmosferă aparte în jurul ei. Copacii care atârnă deasupra îi dau senzația unui parc și se simte ca un circuit stradal. În esență, așa este. Sunt o mulțime de viraje cu viteză mică, pereții sunt foarte apropiați în multe locuri, dar este o pistă de curse grozavă. Ai nevoie de o parte frontală bună pentru a intra cu mașina în șicane, care sunt aproape peste tot.

Apoi există acul de păr, care te aruncă într-o zonă de depășire la ultima șicană. Dacă nu ești acolo, poate vei simți ceva în virajul 1. Virajele 1 și 2 sunt destul de dificile pentru că te apropii de virajul 1 foarte, foarte repede, virând spre dreapta în timp ce frânezi și apoi împingând viteza spre stânga.

Dacă ai vreun fel de momente dificile la virajul 1, ești cu adevărat în derapaj sau tai virajul spre virajul 2, iar încălzirea anvelopelor uneori nu este ideală aici, mai ales în zilele mai reci din Montreal”, spune fostul pilot de F1 Renault, Jolyon Palmer.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake” „Straight Mode” este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, ceea ce le face mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă. Aripa spate continuă să creeze un spațiu liber, la fel cum se întâmpla și atunci când piloții foloseau DRS în trecut, dar acum și aripa față se mișcă. Elementele superioare ale aripii față coboară în același timp cu elementul superior al aripii spate. Acesta este un mod utilizat în fiecare tur în condiții de pistă uscată, în fiecare zonă desemnată pentru acesta. Practic, mașina se va adapta între două configurații diferite în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte. În Canada, există trei zone desemnate pentru „Straight Mode” , începând cu o rulare de-a lungul liniei drepte de start/sosire, apoi între virajele 7 și 8 și, în final, între virajele 11 și 13. Între timp, „Overtake” înlocuiește DRS și este un nou mod de putere care permite șoferului să reîncarce mai multă energie electrică și să genereze un profil suplimentar de putere electrică, astfel încât să poată menține o viteză mai mare pentru o perioadă mai lungă de timp. Există un punct de detectare pe tur pentru acest mod și se așteaptă să fie folosit în multe ocazii la ieșirea din ultimul viraj, care duce pe o linie dreaptă lungă și va fi disponibil piloților în turul următor, atâta timp cât aceștia rămân la o secundă distanță de mașina din față în punctul respectiv de detectare. Marcajul de detectare a depășirilor de pe circuitul Gilles Villeneuve se află chiar înainte de intrarea în virajul 13, în timp ce linia de activare a depășirilor urmează la ieșirea din virajul 14, îndreptându-se spre linia dreaptă de start/sosire. Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Canadei 2026 va marca cel de-al 55-lea Mare Premiu al Canadei și cel de-al 45-lea Mare Premiu desfășurat la Montreal

Acest weekend este primul weekend de Sprint F1 care va avea loc la Montreal

Montreal a găzduit cea mai lungă cursă din istoria F1 în 2011, Jenson Button câștigând cu un timp de patru ore, patru minute și 39 de secunde

Lewis Hamilton și Michael Schumacher au câștigat cele mai multe Mari Premii ale Canadei, cu șapte victorii fiecare

Ferrari a câștigat cele mai multe Mari Premii la Montreal, cu 11 victorii