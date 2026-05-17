Formula 1: Cele mai memorabile întâlniri dintre piloți și animale pe circuit. De la marmote până la „Godzilla”

3 minute de citit Publicat la 10:00 17 Mai 2026 Modificat la 10:09 17 Mai 2026

Aceste șopârle care fug pe circuit au devenit atât de prezente pe circuitul stradal din Marina Bay, încât piloții le-au dat porecla „Godzilla”. Foto: Getty Images

Formula 1 înseamnă multe lucruri, de la apogeul motorsportului până la o cursă tehnologică. Dar, din când în când, un oaspete surpriză apare pe circuit și le amintește piloților că sunt doar oaspeți în natură. Luna mai este „Luna bunătății față de animale”, așa că Formula 1 a adunat câteva dintre cele mai memorabile întâlniri cu animale de-a lungul anilor.

De la șopârle cu o afinitate puternică pentru circuitul Marina Bay, până la marmotele care au devenit mascota neoficială a Marelui Premiu al Canadei, Formula 1 a prezentat câteva dintre cele mai memorabile întâlniri cu animalele.

Marmotele din Canada

Marmotele s-au simțit ca acasă la Circuitul Gilles-Villeneuve, zeci de „localnici blănoși” apărând în mod regulat în zonele cu iarbă din jurul pistei, apropiindu-se chiar mai mult de acțiune decât deținătorii de bilete.

Este o schimbare semnificativă a stilului de viață pentru marmote în weekendul curselor. În celelalte 51 de săptămâni ale anului, Ile Notre-Dame, o insulă artificială, este unul dintre cele mai liniștite colțuri ale Montrealului, o porțiune liniștită de parc frecventată de alergători, bicicliști și, aparent, o mulțime de marmote pasionate de sporturile cu motor.

Șopârlele din Singapore

Aceste șopârle care fug pe circuit au devenit atât de prezente pe circuitul stradal din Marina Bay, încât piloții le-au dat porecla „Godzilla”.

Cursa din 2024 a oferit unul dintre cele mai memorabile momente dintre toate. Cu comisarii de pistă în fugă, o șopârlă deosebit de rapidă a schimbat direcția pentru a-și seta propriile sectoare mov.

Câinele din Bahrain

Piloții de F1 sunt cunoscuți iubitori de câini. Dacă cineva se plimbă prin orice paddock în timpul sezonului, probabil va întâlni unul dintre blănoșii piloților. Dar iubitorii de câini nu se așteptau să găsească unul pe circuit.

În weekendul Marelui Premiu al Bahrainului din 2020, un câine vagabond a reușit să ajungă pe pistă în timpul sesiunii de antremante libere 2, oprind sesiunea cu steag roșu.

Piloții, însă, au fost mai puțin panicați, Sebastian Vettel chiar a interpretat piesa „Who Let the Dogs Out”. Hamilton a fost, pe bună dreptate, puțin mai îngrijorat când inginerul său, Bono, l-a informat la radio că era un câine pe pistă. Răspunsul imediat al lui Hamilton a fost: „Sper să nu fie Roscoe”, referindu-se la câinele său, care a murit anul trecut.

Pisicile din Baku

îN Azerbaidjan, pisicile sunt locuitori prețuiți, în special în Baku. Ele sunt adesea văzute hoinărind ca niște VIP-uri, spre încântarea piloților.

Totuși, în timpul Marelui Premiu al Azerbaidjanului din 2023, a existat o felină deosebit de aventuroasă care a decis că pista părea atrăgătoare și l-a speriat pe Charles Leclerc.

Și în ediția din 2025 a Marelui Premiu, un alt rezident a furat spectacolul, „Pisica din Paddock” devenind la rândul ei o vedetă a rețelelor sociale.

Vulpea din Olanda

Se pare că Leclerc are un obicei de a atrage animale pe pistă. La Marele Premiu al Olandei din 2025, pilotul Ferrari a avut o altă întâlnire în timpul calificărilor, dar de data aceasta cu o vulpe care traversa circuitul.

Dunele care înconjoară circuitul Zandvoort sunt un teritoriu natural al vulpilor.

Păsări curajoase

De-a lungul anilor, o serie de păsări și-au făcut simțită prezența și în jurul circuitului.

În 2022, la Zandvoort (Olanda), un grup de porumbei și-a stabilit tabăra în vârful virajului 7 și, în ciuda faptului că mașinile de F1 au zburat pe lângă ei la mică distanță, păreau complet nepăsători.

Cu câțiva ani mai devreme, la Marele Premiu al Canadei din 2016, Vettel și-a testat reacțiile când niște pescăruși au decis să se odihnească pe pistă.

Poate cea mai îndrăzneață pasăre dintre toate a fost o pasăre francolină în timpul testelor din Bahrain din 2025, care „fugea” de mașina lui Esteban Ocon.

Cerbul din Stiria (Austria)

La Marele Premiu al Austriei din 2001, când inginerul lui Juan Pablo Montoya l-a avertizat pe columbian la radio că o căprioară se afla pe circuit, răspunsul acestuia a venit cu un chicotit: „Oh, dear”

Iepurele din Ungaria

Nu doar F1 a avut parte de oaspeți neașteptați. În timpul unei sesiuni de F2 din 2022 pe Hungaroring, un iepure și-a găsit drumul pe circuit.

Iepurele a ținut pasul cu mașinile înainte de a sări în afara pistei.