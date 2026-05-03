Formula 1. Marele Premiu de la Miami se transmite la Antena 3 CNN, duminică de la ora 20:00

Publicat la 10:35 03 Mai 2026 Modificat la 10:36 03 Mai 2026

Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu de la Miami FOTO: Getty Images

Italianul Kimi Antonelli (Mercedes) va pleca din pole position în Marele Premiu de la Miami (Statele Unite), a patra dintre cele 22 de etape ale Campionatului Mondial de Formula 1, după ce dominat calificările desfăşurate sâmbătă. Marele Premiu de la Miami se transmite la Antena 3 CNN, duminică de la ora 20:00.

La câteva ore după o cursă de sprint dezamăgitoare, în care s-a clasat pe locul al patrulea, înainte de a fi retrogradat pe poziţia a şasea, din cauza unei penalizări, tânărul pilot italian (19 ani), liderul Campionatului Mondial, s-a dovedit cel mai rapid în calificările pentru Grand Prix-ul din Florida.

Antonelli, care vizează al treilea său succes consecutiv în acest sezon, după cele din Marile Premii ale Chinei şi Japoniei, îl va avea alături în prima linie a grilei de start pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull).

Linia a doua va fi compusă din monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi britanicul Lando Norris (McLaren), campionul mondial en titre, în timp ce linia a treia va fi ocupată de britanicii George Russell (Mercedes) şi Lewis Hamilton (Ferrari).

Tot sâmbătă, organizatorii Marelui Premiu de la Miami (Florida) au anunţat că au decis să devanseze cu trei ore cursa de duminică, din cauza riscului de furtuni.

Programat iniţial pentru ora locală 16:00 (20:00 GMT), Marele Premiu de la Miami va începe acum la ora locală 13:00 (17:00 GMT), pentru a reduce riscul de perturbări cauzate de intemperiile aşteptate spre finalul după-amiezii în Florida.

Iată cum se prezintă grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 de la Miami:

Prima linie

Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Linia a 2-a

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)

Linia a 3-a

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)

Linia a 4-a

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes)

Linia a 5-a

Isack Hadjar (Franţa/Red Bull)

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Mercedes)

Linia a 6-a

Nico Hulkenberg (Germania/Audi)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)

Linia a 7-a

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)

Linia a 8-a

Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Linia a 9-a

Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Honda)

Linia a 10-a

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda)

Valtteri Bottas (FinlandaCadillac-Ferrari)

Linia a 11-a

Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi)