Trump anunță că încă nu s-a decis dacă va ataca iar Iranul sau dacă alege varianta acordului: Șansele sunt 50%-50%

Președintele american Donald Trump. Foto: Hepta

Donald Trump a afirmat sâmbătă, în declaraţii acordate telefonic publicaţiei Axios şi postului CBS News, că oscilează între încheierea unui acord cu Iranul şi reluarea ostilităţilor. Președintele americane spune că deocamdată analizează situaţia şi un proiect de acord împreună cu consilierii săi şi ar putea lua duminică o decizie, potrivit agenţiilor Reuters, AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

"Fie ajungem la un acord bun, fie îi arunc în aer", a spus Trump în declaraţia pentru Axios şi a estimat că există şanse egale pentru oricare dintre aceste două variante, adică un acord sau reluarea războiului.

Într-o declaraţie separată, pentru postul CBS News, preşedintele Trump, cunoscut pentru inconsecvenţa afirmaţiilor sale, a părut mai puţin ameninţător şi a estimat că un acord cu Iranul "se apropie mult". Cât despre negocierile în desfăşurare, el a spus că, "cu fiecare zi care trece, este mai bine". Totuşi, el a evaluat tot la "50% - 50%" şansele unui acord sau ale reluării ostilităţilor.

Conform aceluiaşi post, care citează surse apropiate discuţiilor, cea mai recentă propunere de proiect de acord ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, deblocarea unor active iraniene aflate în bănci din străinătate şi continuarea negocierilor pentru încă 30 de zile.

"Voi semna un acord numai dacă obţinem tot ce vrem", a mai indicat Trump în declaraţia pentru CBS News, insistând că un astfel de acord trebuie să împiedice Iranul să obţină o armă nucleară şi să prevadă că uraniul înalt îmbogăţit iranian va fi "gestionat în mod satisfăcător".

În același timp, Iranul îl amenință pe Trump că dacă decide să reia atacurile consecințele vor fi „zdrobitoare”.

După ce a anunţat că nu mai poate participa la nunta din acest weekend a fiului său, Don Jr., liderul de la Casa Albă are sâmbătă discuţii cu consilierii săi, inclusiv cu vicepreşedintele J.D. Vance şi cu emisarii săi, Steve Witkoff şi Jared Kushner, pentru a evalua situaţia şi proiectul de acord ce ar fi rezultat după ultimele negocieri, discuţii despre care atât Iranul, cât şi Pakistanul, care s-a impus ca mediator, şi secretarul de stat american Marco Rubio au apreciat că au condus la progrese.

Tot sâmbătă, potrivit unui oficial arab citat de Reuters, preşedintele american va avea discuţii telefonice cu liderii din Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Egipt şi Pakistan.

"Negocierile intense desfăşurate în ultimele 24 de ore au avut ca rezultat progrese încurajatoare către o înţelegere finală", a comunicat sâmbătă mai devreme biroul de presă al armatei pakistaneze, după ce comandantul-şef al acesteia, mareşalul Asim Munir, a încheiat o vizită de mediere la Teheran.