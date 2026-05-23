Ivanka Trump a fost ținta unui asasin antrenat de Iran. Atacul era o răzbunare pentru uciderea lui Soleimani

5 minute de citit Publicat la 18:14 23 Mai 2026 Modificat la 18:24 23 Mai 2026

Fiica Președintelui Donald Trump, Ivanka. Foto: Getty Images

Un terorist antrenat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a încercat să o asasineze pe fiica Președintelui Trump, Ivanka, pentru a se răzbuna pentru uciderea șefului armatei iranieie, Qasem Soleimani, într-un atac cu drone la Bagdad acum șase ani. Recent capturat, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, a „promis” să o omoare pe Ivanka și avea chiar și un plan al casei acesteia din Florida, au declarat surse pentru New York Post.

Cetățeanul irakian ar fi vizat familia președintelui Donald Trump ca răspuns la uciderea șefului armatei iraniene, Qasem Soleimani, într-un atac cu drone americane la Bagdad, în urmă cu șase ani.

„După ce Qasem a fost ucis, Al-Saadi a umblat prin preajmă spunându-le oamenilor «trebuie să o omorâm pe Ivanka ca să-i dăm foc casei lui Trump așa cum ne-a dat foc și el casei noastre»”, a declarat pentru The Post, Entifadh Qanbar, fost atașat militar adjunct la ambasada Irakului la Washington.

„Am auzit că avea un plan al casei Ivankăi din Florida”, a adăugat Qanbar.

O a doua sursă a confirmat, de asemenea, complotul lui Al-Saadi de a o ucide pe Ivanka.

Al-Saadi a postat și o imagine cu o hartă care arată enclava din Florida unde Ivanka și soțul ei, Jared Kushner, au o casă de 24 de milioane de dolari, alături de o amenințare înfiorătoare în arabă, care se traduce prin: „Le spun americanilor să se uite la această imagine și să știe că nici palatele voastre, nici Serviciile Secrete nu vă vor proteja. În prezent, ne aflăm în etapa de supraveghere și analiză. V-am spus, răzbunarea noastră este o chestiune de timp”.

Se spune că Al-Saadi este o figură de rang înalt în cercurile teroriste dintre Irak și Iran, arestat în Turcia pe 15 mai și extrădat în SUA, unde este acuzat de 18 atacuri și tentative de atac în Europa și Statele Unite, potrivit Departamentului de Justiție.

El a fost în spatele atacurilor asupra unor ținte americane și evreiești, inclusiv atentatul cu bombă de la Bank of New York Mellon din Amsterdam în martie, înjunghierea a două victime evreiești la Londra în aprilie și un atac armat asupra clădirii consulatului american din Toronto, tot în martie, potrivit Departamentului de Justiție.

De asemenea, el a „planificat, coordonat” și se presupune că și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri împotriva evreilor, inclusiv bombardarea unei sinagogi din Liege, Belgia, incendierea unui templu din Rotterdam în martie, potrivit federalilor, precum și diverse alte contraatacuri dejucate în SUA ca răspuns la conflictul actual din Orientul Mijlociu.

Ivanka, în vârstă de 44 de ani, s-a convertit la iudaismul ortodox în 2009, înainte de căsătoria sa cu magnatul imobiliar Kushner. Casa Albă nu a răspuns solicitării de a comenta.

Se spune că Al-Saadi este un agent atât al Kata'ib Hezballah, cât și al IRGC.

„Informațiile disponibile publicului arată că Mohammad Baqer a fost în contact și a fost un prieten apropiat cu Qasem Soleimani, iar acest lucru în sine este o lovitură de stat uriașă pentru orice agent din rândurile acestor miliții și, pe lângă asta, el era atunci apropiat de Esmail Qaani, care l-a înlocuit pe Soleimani”, a declarat Elizabeth Tsurkov, cercetătoare senioră la New Lines Institute, cu sediul la Washington DC, care a fost răpită la Bagdad în 2023 și ținută ostatică de Kata'ib Hezbollah timp de 903 zile înainte de eliberarea sa în septembrie 2025.

Ea a spus că nu știa dacă Al-Saadi era unul dintre răpitorii ei, deoarece i-a văzut doar mascați.

Tsurkov a declarat pentru că Al-Saadi a menținut o relație strânsă cu înlocuitorul lui Soleimani, generalul de brigadă Esmail Qaani, care a continuat să-i furnizeze resurse pentru rețelele sale teroriste. Un avocat al lui Al-Assadi nu a răspuns solicitării de a comenta.

Potrivit lui Qanbar, Al-Saadi era apropiat de Soleimani, general-maior în cadrul IRGC și șef al Forței de elită Quds, și îl admira ca pe o figură paternă după moartea propriului său tată, Ahmad Kazemi, general de brigadă iranian, în 2006.

„Al-Saadi a crescut la Bagdad și a fost crescut în mare parte de mama sa irakiană, dar a fost trimis la Teheran pentru a se antrena în cadrul IRGC”, a declarat Qanbar, acum președinte al Future Foundation, o organizație non-profit a cărei misiune este de a consolida alianțele dintre SUA și kurzii irakieni.

Al-Saadi a înființat ulterior o agenție de turism specializată în călătorii religioase, ceea ce i-a permis să călătorească în întreaga lume pentru a „face legătura cu celule teroriste”, a afirmat Qanbar.

„Când a fost arestat în Turcia săptămâna trecută, Al-Saadi avea și un pașaport de serviciu irakian, un document de călătorie special eliberat angajaților guvernamentali și funcționarilor publici din această țară, care poate fi obținut doar cu acordul prim-ministrului irakian”, a declarat Qanbar pentru The Post.

Pașaportul îi permitea să călătorească liber, să treacă prin controale de securitate minime sau deloc pe aeroporturile irakiene și să aibă acces la un salon VIP în aeroport.

Deși deținătorii de pașapoarte ar fi în continuare obligați să treacă prin controale de securitate în alte țări, Al-Saadi ar putea obține cu ușurință vize pentru diferitele țări în care se presupune că a plănuit atacuri teroriste. Conform rapoartelor, Al-Saadi se afla în tranzit spre Rusia când a fost arestat.

În mod surprinzător pentru o presupusă figură teroristă proeminentă, Al-Saadi a fost foarte vizibil pe rețelele sociale. Postările îl arată stând lângă atracții turistice, inclusiv Turnul Eiffel din Paris și Turnurile Gemene Petronas din Kuala Lumpur, precum și selfie-uri în care face caiac sau pozează în fața unei rachete cu mâna la inimă.

Rechizitoriul federal împotriva lui Al-Saadi include și fotografii cu acesta cu Soleimani, la ceea ce pare a fi o instalație militară, examinând hărți și alte echipamente, pe care le postase pe contul său de Snapchat, conform documentelor instanței.

În august 2020, la șapte luni după uciderea lui Soleimani, Al-Saadi a postat pe contul său de X o imagine cu Soleimani și o altă figură militară uciși în același atac cu dronă americană, efectuat de un militant cu un AK-47, cu textul: „Voi părăsi rețelele sociale și voi închide toate telefoanele până când inamicul american va fi învins. Victorie sau martir”, conform documentelor instanței federale.

Totuși, întreruperea activității rețelelor sociale nu a durat mult. Într-o postare din 2025 pe contul său de X, pe care a descris-o drept „ultimul său tweet”, Al-Saadi s-a referit la Soleimani și la alți lideri militari iranieni uciși în atacurile americane drept „martiri”.

„Mă adresez dumneavoastră în mijlocul unui șoc profund și a unei slăbiciuni intense, un sentiment pe care nu l-am mai trăit în viața mea, cu excepția unei singure situații, la martiriul lui Qasem Soleimani”, a scris el, conform documentelor instanței.

Al-Saadi a vizat și amenințat potențialele victime cu mesaje pe Snapchat și postări pe rețelele sociale, în multe cazuri trimițându-le o fotografie a unui pistol cu ​​amortizor, conform mesajelor văzute de The Post.

Suspectul terorist, despre care se presupune că are legături și cu forța paramilitară libaneză Hezbollah, se află în prezent în izolare la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, care găzduiește și alți deținuți de rang înalt, precum dictatorul venezuelean capturat, Nicolas Maduro.