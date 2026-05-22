DOCUMENT Bruxelles-ul îl contrazice pe Bolojan: Proiectul de la Doicești are o „importanță strategică aparte”

3 minute de citit Publicat la 15:23 22 Mai 2026 Modificat la 15:23 22 Mai 2026

Proiectul SMR (Small Modular Reactors), care presupune construirea unor reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni, este în ultima etapă de studii de design și fezabilitate la Doicești. FOTO: Facebook Bogdan Ivan

Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, pe care Ilie Bolojan îl critică și despre care spune că „are probleme”, este considerat de experții Comisiei Europene unul dintre cele mai avansate proiecte de acest tip din Europa și are o „importanță strategică aparte”, potrivit unui document intern consultat de Antena 3 CNN. Oficialii europeni avertizează însă că există diferențe importante între standardele europene și cele americane în materie de securitate nucleară și cer analize suplimentare înainte ca proiectul să avanseze.

Informațiile apar într-un document al Ministerului Afacerilor Externe redactat după o întâlnire desfășurată pe 7 mai, la Luxemburg, între reprezentanți ai României și experți ai Comisiei Europene.

Documentul, care sintetizează discuțiile, a fost transmis pe 13 mai premierului Ilie Bolojan, ministrului de Externe Oana Țoiu, Administrației Prezidențiale, mai multor oficiali din Guvern, dar și conducerii Nuclearelectrica.

La două zile după transmiterea documentului, premierul Ilie Bolojan a formulat primele critici publice la adresa proiectului de la Doicești. Declarațiile au generat reacții dure din partea liderului PSD Sorin Grindeanu și a foștilor miniștrii ai Energiei.

Ce conține documentul

Potrivit documentului, la întâlnirea de la Luxemburg au participat reprezentanți ai companiei de proiect ROPower, ai Nuclearelectrica și ai Ministerului Energiei, iar din partea europeană au fost prezenți oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv din cadrul DG ENER și Euratom Supply Agency.

Tema principală a discuțiilor a fost stadiul proiectului SMR de la Doicești și pregătirea notificării oficiale prevăzute de Articolul 41 din Tratatul Euratom - procedura prin care statele membre informează Comisia Europeană despre investițiile nucleare.

Concluzia raportului redactat de partea română este „discuţiile au confirmat interesul major al Comisiei pentru evoluţia proiectului, considerat unul dintre cele mai avansate proiecte SMR din Europa şi, posibil, primul de acest tip care va intra efectiv în procedura formală de evaluare prevăzută de Tratatul Euratom".

› Vezi galeria foto ‹

Cum ar trebui să arate centrala de la Doicești

Oficialii români au prezentat și datele tehnice ale proiectului. Centrala ar urma să includă șase module NuScale, fiecare cu o capacitate de 77 MWe, ceea ce înseamnă o capacitate totală instalată de 462 MWe.

Reactoarele vor fi construite pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești.

Potrivit estimărilor prezentate Comisiei Europene, proiectul ar urma să creeze aproximativ 200 de locuri de muncă permanente, circa 1.500 de locuri de muncă în faza de construcție și alte aproximativ 2.300 în activități de producție și manufactură.

De asemenea, autoritățile române estimează o reducere anuală a emisiilor de CO2 de aproximativ 2,4 milioane de tone.

Bruxelles-ul cere o analiză între standardele europene și cele americane

Una dintre principalele teme ridicate de experții Comisiei Europene a fost legată de diferențele dintre normele europene și cele americane privind securitatea nucleară.

Potrivit documentului, oficialii europeni au insistat asupra necesității unei analize detaliate privind diferențele dintre procesele utilizate de autoritatea nucleară americană NRC și cerințele europene.

Partea română a transmis că această analiză este deja în desfășurare și că proiectul implică atât CNCAN, cât și NRC, pentru identificarea diferențelor dintre cele două sisteme de reglementare.

În plus, reprezentanții Comisiei Europene au insistat și asupra consolidării componentei europene din lanțul de aprovizionare. Aceștia au transmis că proiectele construite pe tehnologii non-europene trebuie să demonstreze beneficii concrete pentru dezvoltarea industriei europene și pentru autonomia industrială a Uniunii în domeniul nuclear.

Ce obligații mai are România înainte de aprobarea proiectului

Oficialii europeni au prezentat și principalele proceduri care trebuie respectate înainte de aprobarea proiectului. Acestea includ notificările privind acordurile internaționale, garanțiile nucleare, depozitarea deșeurilor radioactive, evacuările radioactive și contractele de aprovizionare în relația cu Euratom Supply Agency.

Comisia Europeană a atras atenția că notificarea oficială trebuie depusă doar într-un stadiu suficient de matur al proiectului, pentru a evita întârzieri cauzate de solicitări repetate de clarificări.

Raportul concluzionează că întâlnirea de la Luxemburg și-a atins obiectivele și că echipa ROPower a prezentat proiectul „într-o manieră profesionistă și bine structurată”, atât din punct de vedere tehnic, cât și procedural.

Documentul mai arată că oficialii europeni și-au exprimat disponibilitatea pentru continuarea dialogului tehnic cu partea română și pentru organizarea unor noi reuniuni dedicate securității nucleare, aprovizionării și etapelor procedurale ale proiectului.