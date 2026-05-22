Avioane de luptă F-16. Un avion F-16 al României a doborât, marți, o dronă ucraineană în Estonia, în timpul unei misiuni de poliție aeriană. Foto: Getty Images

Pilotul român care a doborât o dronă În Estonia a fost decorat de ministrul Apărării, Radu Miruță, care se află în Lituania într-o vizită la detașamentul românesc „Carpathian Vipers”, care participă la misiunea NATO de Poliție Aeriană în statele baltice.

În cadrul unei ceremonii, Radu Miruță i-a conferit „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”, pilotului, potrivit comunicatului emis de Ministerul Apărării Naționale.

Adresându-se audienței, ministrul Miruță a spus că în complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este cel care a reușit acest lucru deosebit și că o astfel de reușită este o muncă de echipă. „În spatele acelui moment au stat ani de pregătire, disciplină, sute de ore de zbor, coordonare și o echipă întreagă care și-a făcut corect datoria. De aceea, mulțumirea mea se îndreaptă către întreg detașamentul Carpathian Vipers, către fiecare dintre cei aproape 100 de militari români care execută această misiune aici, în Lituania”, a spus el.

Radu Miruță a mulțumit, de asemenea, aliaților cu care militarii români efectuează misiuni zi de zi și i-a asigurat pe membrii Detașamentului Carpathian Vipers de tot sprijinul său. „Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania. Din 2007 și până astăzi, generații de aviatori români au contribuit la protejarea spațiului aerian baltic și la consolidarea posturii de apărare și descurajare a Alianței. Ca ministru al apărării naționale, vă spun foarte clar că voi continua să fac tot ceea ce ține de mine pentru ca Armata României să primească echipamentele, tehnologia și capabilitățile de care are nevoie. Vă mulțumesc pentru profesionalism, pentru seriozitate și pentru modul în care reprezentați România aici, la Šiauliai”, a concluzionat acesta.

Potrivit autorităților estoniene, drona care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost detectată de radare și monitorizată în cooperare cu Letonia și Lituania. Aeronava fără pilot a fost interceptată de un avion românesc aflat în misiunea NATO Baltic Air Policing și neutralizată deasupra zonei Lacului Võrtsjärv.

Incidentul a fost confirmat de ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, și a determinat declanșarea unei alerte aeriene în sudul Estoniei, înainte ca autoritățile să anunțe că situația este sub control.