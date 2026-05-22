„Copilul mai avea puls”. Mărturia sfâșietoare a mamei lui Robert: băiatul pentru care nu a venit ambulanța la timp a murit sub ochii ei

3 minute de citit Publicat la 14:40 22 Mai 2026 Modificat la 15:00 22 Mai 2026

Deocamdată nu se știe sigur de la ce i s-a făcut rău adolescentului de 15 ani. Foto: capturi Antena 3 CNN

Mama copilului de 15 ani, care a murit în curtea școlii după ce i s-a făcut rău, a fost martoră la momentele în care Robert s-a stins. Femeia a spus că ambulanța a ajuns foarte târziu și asta l-a costat viața pe adolescent, în ciuda încercărilor disperate ale profesorilor de a-l salva. Antena 3 CNN a obținut informații potrivit cărora din dispecerat s-a luat decizia de a se trimite o ambulanță de tip B, doar cu asistent medical, după apelul la 112, deși ambulanța cu medic, care a ajuns abia după două ore, era disponibilă.

Mama copilului a fost alertată că băiatului îi este rău și a fugit la școală, unde l-a văzut pe Robert pe jos, în timp ce profesorii încercau să-l salveze.

„Eram înainte și am văzut tot, tot ce s-a întâmplat. S-au străduit profesorii. Profesorii au fost cei care i-au dat primul ajutor și ambulanța a ajuns foarte târziu, foarte târziu. Copilul mai avea puls, putea să fie recuperat băiatul meu Robert”, a spus femeia în lacrimi.

Întrebată dacă mereu ajung ambulanțele greu în comuna Parincea, mama lui Robert a răspuns că se întâmplă des asta: „Ajunge foarte, foarte târziu”.

Deocamdată nu se știe exact de la ce i s-a făcut rău adolescentului de 15 ani. Mama lui a spus că nu avea probleme de sănătate și că în afară de o operație de apendicită în urmă cu doi ani a fost mereu un copil sănătos.

Colegii elevului au spus că erau cu toții în curte când adolescentul a căzut la pământ și nu a mai mișcat.

„Acestea sunt declarațiile copiilor, colegilor, care erau împreună acolo. Așa mi-a zis și mie că o dată a început să se lase jos, s-a pus jos. După care copiii au chemat repede profesorii, au venit profesori, au început să-i să-i dea primul ajutor, chiar s-au zbătut profesorii, chiar nu mă așteptam ca să facă așa o intervenție”, a spus primarul comunei Parincea la Antena 3 CNN.

Val de anchete în Bacău

Au fost deschise mai multe anchete în Bacău, după incident.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar controale sunt și la Serviciul de Ambulanţă Bacău, unde șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) Raed Arafat a trimis Corpul de Control.

Localnicii sunt revoltați că prima ambulanță a ajuns doar cu o asistentă la școală, iar a doua, cu medic, a venit după două ore de la primul apel la 112, deși potrivit informațiilor Antena 3 CNN, se afla în stație când profesorii au sunat la urgențe.

Inspectorii DSU au ajuns, vineri, la Serviciul de Ambulanță din Bacău pentru a verifica cum a fost gestionat apelul. Aceștia au ridicat mai multe documente de la dispecerat. Controlul vizează verificarea timpilor de răspuns și a fișei de urgență prespitalicească.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, ambulanța cu medic era disponibilă să intervină în cazul elevului mort, la momentul apelului la 112.

A existat un interval de 15 minute în care ambulanța C (cu medic n.red) s-a aflat în stație, până când a plecat la o altă intervenție. Mai exact, apelul la 112 a venit la 12:32, iar ambulanța a plecat la cealaltă intervenție la 12:45.

Totuși, din dispecerat a fost luată decizia să fie trimisă ambulanța de tip B cu asistent medical pe motiv că ar ajunge mai repede, iar manevrele de resuscitare sunt aceleași.

Ambulanța cu medic nu a fost trimisă imediat la școala unde se afla Robert, copilul care a murit, deoarece „natura apelului nu era de așa o gravitate”, a declarat Sorin Gheorghe Enescu, medic coordonator SAJ Bacău, la Digi24.

Cronologia tragediei

Elevul de clasa a VIII-a din Bacău a murit joi în curtea școlii, în timp ce mânca în pauză.

Primul apel la 112 a fost la ora 12:32. Atunci a fost trimisă o ambulanță cu asistentă medicală, care a plecat la două minute după apel, dar a ajuns la școală abia după 30 de minute, la ora 12:59, după ce a parcurs un drum de 20 de kilometri. Până atunci un profesor a încercat să-l resusciteze pe copil.

Echipajele de intervenție au început resuscitarea copilului la ora 13:01. O a doua ambulanță, de data aceasta cu medic, a ajuns la școala din Parincea la ora 14:22 și a preluat manevrele de resuscitare până la ora 14:38 când a fost declarat decesul.