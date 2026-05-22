Revoltă după ce ambulanța cu medic a ajuns la școala unde a murit un elev la 2 ore după apelul la 112, deși era disponibilă

Moartea elevului scoate din nou la iveală o problemă majoră a sistemului de sănătate din România.

Au fost deschise mai multe anchete în Bacău, după ce un copil de 15 ani a murit în curtea școlii, după ce s-ar fi înecat cu mâncare. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar controale sunt și la Serviciul de Ambulanţă Bacău, unde șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) Raed Arafat a trimis Corpul de Control. Localnicii sunt revoltați că prima ambulanță a ajuns doar cu o asistentă la școală, iar a doua, cu medic, a venit după două ore de la primul apel la 112, deși potrivit informațiilor Antena 3 CNN, se afla în stație când profesorii au sunat la urgențe.

ACTUALIZARE: Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, ambulanța cu medic era disponibilă să intervină în cazul elevului mort, la momentul apelului la 112.

A existat un interval de 15 minute în care ambulanța C (cu medic n.red) s-a aflat în stație, până când a plecat la o altă intervenție. Mai exact, apelul la 112 a venit la 12:32, iar ambulanța a plecat la cealaltă intervenție la 12:45.

Totuși, din dispecerat a fost luată decizia să fie trimisă ambulanța de tip B cu asistent medical pe motiv că ar ajunge mai repede, iar manevrele de resuscitare sunt aceleași.

Elevul de clasa a VIII-a din Bacău a murit joi în curtea școlii, în timp ce mânca în pauză. Moartea elevului scoate din nou la iveală o problemă majoră a sistemului de sănătate din România. Sunt judeţe în care pe o tură există un singur echipaj cu un medic, iar unul dintre acestea este chiar Bacău, acolo unde s-a întâmplat tragedia.

Primul apel la 112 a fost la ora 12:32. Atunci a fost trimisă o ambulanță cu asistentă medicală, care a plecat la două minute după apel, dar a ajuns la școală abia după 30 de minute, la ora 12:59, după ce a parcurs un drum de 20 de kilometri. Până atunci un profesor a încercat să-l resusciteze pe copil.

Echipajele de intervenție au început resuscitarea copilului la ora 13:01. O a doua ambulanță, de data aceasta cu medic, a ajuns la școala din Parincea la ora 14:22 și a preluat manevrele de resuscitare până la ora 14:38 când a fost declarat decesul.



După tragedie, Ministrul interimar al Sănătății a cerut un control de urgenţă la serviciul de ambulanță Bacău, iar Departamentul pentru situaţii de Urgenţă a anunțat că verifică modul în care paramaedicii au intervenit.

Inspectorii DSU au ajuns, vineri, la Serviciul de Ambulanță din Bacău pentru a verifica cum a fost gestionat apelul. Aceștia au ridicat mai multe documente de la dispecerat. Controlul vizează verificarea timpilor de răspuns și a fișei de urgență prespitalicească.

„În urma unei discuţii purtate între secretarul de stat, şef al DSU, dr. Raed Arafat, şi ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a fost decisă trimiterea unei echipe de control a DSU în judeţul Bacău, pentru efectuarea verificărilor necesare şi analizarea modului de gestionare a intervenţiei. Totodată, subliniem faptul că verificările şi demersurile instituţionale sunt realizate în cooperare, într-un efort comun al structurilor responsabile, pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de această intervenţie”, a transmis DSU.



Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, medicul a ajuns atât de târziu la școală deoarece se afla la o altă intervenție de cod roșu și era singur pe tură. În mod normal, 10 medici asigură linia de gardă la Serviciul de Ambulanță Bacău, câte doi pe tură. Dar unul singur iese pe teren, în timp ce celălalt rămâne în dispecerat.