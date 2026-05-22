"Împărătesele lumii moderne" la PUSL: femeile care schimbă lumea prin curaj, echilibru și putere interioară

Modificat la 09:50 22 Mai 2026

Publicat la 09:50 22 Mai 2026

1 minut de citit Publicat la 09:50 22 Mai 2026 Modificat la 09:50 22 Mai 2026

Sediul Partidului Umanist Social Liberal a găzduit evenimentul „Împărătesele lumii moderne”. Sursa foto: PUSL

De Sfinții Constantin și Elena, sediul Partidului Umanist Social Liberal a găzduit evenimentul „Împărătesele lumii moderne”, o întâlnire dedicată femeilor care inspiră, conduc și construiesc comunități prin inteligență, empatie și forță interioară.

Evenimentul a reunit personalități din domenii diferite – politică, psihologie, cultură, agricultură și drept – într-un dialog despre leadershipul feminin autentic și despre rolul femeilor într-o societate aflată într-o continuă schimbare.

Lavinia Șandru, președintele Biroului Central Strategie și Comunicare al PUSL, a vorbit despre simbolistica zilei și despre femeile care conduc prin responsabilitate și curaj.

„Femeile de astăzi nu mai conduc din umbră. Ele sunt lideri, creatori de comunități, modele pentru generațiile viitoare. Împărătesele lumii moderne nu poartă coroane. Poartă responsabilități, răni, vise și enorm de multă putere interioară”, a declarat Lavinia Șandru.

Psihologul și psihoterapeutul Mihaela Filip a atras atenția asupra presiunii uriașe pe care femeile o resimt în societatea actuală și asupra nevoii de echilibru emoțional.

„Adevărata putere vine atunci când înțelegi că vulnerabilitatea nu este slăbiciune. Leadershipul feminin sănătos înseamnă autenticitate, empatie și capacitatea de a construi relații reale”, a spus Mihaela Filip.

La rândul său, Simona Man, liderul Departamentului Agricultură al PUSL, a vorbit despre femeile extraordinare care susțin comunitățile și România profundă.

„Leadershipul feminin nu înseamnă doar funcții importante. Înseamnă muncă, demnitate și puterea de a nu renunța”, a afirmat Simona Man.

Actrița și managerul cultural Anca Sigartău a transmis un mesaj emoționant despre sensibilitate și cultură ca forme de rezistență.

„O femeie puternică nu este cea care nu plânge niciodată. Este cea care reușește să transforme emoția în lumină pentru ceilalți”, a declarat Anca Sigartău.

Un moment special al evenimentului a fost intervenția avocatului Daniel Florea, președintele PUSL București, care a vorbit despre influența profundă pe care mama sa, învățătoare, a avut-o asupra formării sale.

„De la ea am înțeles ce înseamnă răbdarea, echilibrul, puterea de a forma oameni și respectul pentru ceilalți. Femeile sunt cele care dau stabilitate, educație și suflet unei comunități”, a declarat Daniel Florea.

Evenimentul „Împărătesele lumii moderne” s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și elegantă, participanții discutând despre familie, carieră, echilibru emoțional și solidaritate feminină.

Prin acest eveniment, PUSL reafirmă importanța susținerii femeilor lider și a valorilor umaniste într-o societate construită pe respect, echilibru și responsabilitate.