China a construit cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume. Generează energie cât pentru 4200 de locuințe şi rezistă uraganelor

2 minute de citit Publicat la 10:26 22 Mai 2026 Modificat la 10:26 22 Mai 2026

O companie energetică a instalat cu succes cea mai mare turbină eoliană offshore plutitoare cu o singură unitate din lume, în largul coastei din sudul Chinei. Proiectul pilot "Three Gorges", o turbină eoliană offshore plutitoare de 16 megawați, marchează un pas important pentru energia regenerabilă în ape adânci și pentru viitorul parcurilor eoliene plutitoare, notează Live Science.

Turbinele eoliene plutitoare sunt proiectate să funcționeze acolo unde adâncimile fac impracticabile parcurile eoliene offshore obişnuite, care trebuie ancorate pe fundul mării.

În schimb, turbina se află pe o platformă plutitoare masivă, care poate fi ancorată la locul ei, extinzând suprafața oceanică disponibilă pentru dezvoltarea energiei eoliene.

Cum funcţionează

Construită de China Three Gorges (CTG) Corp., turbina pilot Three Gorges este o turbină de 16 megawați montată pe o platformă semisubmersibilă. Rotorul se întinde pe 252 de metri, vârful palei ridicându-se la peste 270 m deasupra apei.

Designul Three Gorges urmează exemplul unei turbine implementate anul trecut de China Huaneng Group și Dongfang Electric Corp. Principalele sale îmbunătățiri se află la nivel structural și de inginerie a sistemului.

Noua platformă este proiectată să reziste condițiilor nefavorabile din adâncul oceanului, inclusiv valurilor mai mari de 20 m și vitezei vântului de până la 264 km/h - echivalentul unui uragan de categoria 5.

Aceasta utilizează un sistem sofisticat de ancorare care combină ancore de aspirație, lanțuri de ancoră și cabluri din poliester de înaltă rezistență, împreună cu sisteme de balast și monitorizare, pentru a menține platforma stabilă și a preveni deriva excesivă, au declarat reprezentanții companiei într-un comunicat.

Designul include, de asemenea, mai multe caracteristici menite să ajute la absorbția și distribuirea forței vântului și a apei, crescând astfel durabilitatea platformei și prelungindu-i durata de viață operațională.

Cum au construit turbina

Inginerii de la Three Gorges au încorporat un cablu submarin dinamic de 66 de kilovolți. Este un cablu de alimentare subacvatic specializat, conceput pentru a transporta electricitate de înaltă tensiune în timp ce se mișcă și se flexează odată cu restul platformei submersibile.

Are un design în formă de undă, este proiectată cu conductori de înaltă flexibilitate, straturi de armură ranforsate pentru rezistență la tracțiune.

Cea mai mare parte a asamblării turbinei a fost finalizată pe uscat, în portul Tieshan din sudul Chinei. Aceasta a fost apoi remorcată în larg și conectată la locația sa finală pentru testare. La eficiență operațională maximă, se așteaptă ca turbina să genereze aproximativ 44,65 milioane de kilowați-oră de electricitate anual.

De exemplu, o locuință medie din SUA consumă aproximativ 10.500 kWh de electricitate pe an, conform cifrelor de la Administrația pentru Informații Energetice din SUA, adică turbina ar putea alimenta aproximativ 4.200 de locuințe anual.

Instalația este remarcabilă nu doar prin amploarea sa, ci și pentru provocările de integrare pe care inginerii au reușit să le abordeze: încărcarea mare a rotorului, stabilitatea platformei, ancorarea dinamică și conectarea la rețeaua offshore.

Turbinele plutitoare prezintă provocări inginerești, deoarece sunt forțate să suporte mișcarea constantă a valurilor și curenților fără a degrada performanța sistemului de propulsie sau garda la înălțimea palelor, rezistând în același timp la condiții meteorologice marine extreme pe o durată lungă de viață.

Pentru regiunile cu un platou continental puțin adânc, proiecte precum proiectul pilot Three Gorges ar putea deschide turbine eoliene plutitoare la scară comercială pentru ape mult mai adânci decât pot atinge sau supraviețui turbinele cu fund fix.