Incredibila poveste a fiicei secrete a lui Saddam Hussein. S-a ascuns sub o identitate falsă, peste 20 de ani, într-un palat din Yemen

Fiica secretă a lui Saddam Hussein a crescut într-un palat splendid aflat în partea superioară a capitalei din Yemen. Sursa foto: Getty Images

Mira Saddam Hussein al-Majid, fiica lui Saddam Hussein, în vârstă de 34 de ani, susține că a fost trimisă în Yemen de către dictator cu puțin timp înainte de atacul american asupra Irakului din 2003 şi a fost încredințată protecției președintelui de atunci, Ali Abdullah Saleh. Acolo, pentru a evita să fie ținta răzbunării, ar fi dobândit o identitate falsă care i-ar fi asigurat acoperirea: Sumaya Al-Zubairi.

Se pare că liderul irakian nu a lăsat-o fără resurse, iar tânăra a crescut într-un palat splendid aflat în partea superioară a capitalei, Sanaa, cu o grădină luxuriantă și o viaţă bogată. Exilul de aur a fost întrerupt de invazia houthiilor, miliția fundamentalistă șiită care a preluat controlul asupra țării. La începutul anului, aceştia i-au confiscat femeii reședința, bijuteriile, banii și chiar, susține aceasta, pașaportul diplomatic înregistrat pe numele ei real, relatează La Repubblica.

Având un spirit de luptătoare, prințesa irakiană a cerut ajutorul singurilor oameni capabili să se opună nedreptății: s-a adresat lui Hamad bin Fadgham Al-Hazmi, liderul Bani Nawf, parte a Dham, un clan feroce și puternic din regiunile nordice. Și, conform legii tribale, acesta i-a cerut o șuviță din părul său lung și negru. O înregistrare video a surprins scena, filmată într-un cort cu covoare fine.

Daughter of the late Iraqi President Saddam Hussein in Yemen... Here is a glimpse of Mira Saddam Hussein and details of her case with the Houthi group in the country:



After the Iraq–American war and the arrest of Saddam Hussein, his family left Iraq.



Imaginile o arată pe presupusa Mira Hussein într-o rochie neagră elegantă, cu un hijab cu paiete pe cap, înmânând șuvița de păr liderului. Bărbatul, cu pumnalul care semnifică rangul său de șeic la centură și un Kalașnikov în mână, promite solemn că va apăra drepturile tinerei femei.

Houthii au răspuns cu o mișcare la fel de hotărâtă pe cât de pripită, astfel acum o lună, au arestat-o ​​pe femeie și pe protectorul ei. Această operaţiune a stârnit indignarea întregului clan, care s-a mobilizat în Nakaf (n.red. un oraș sfânt important situat în Irak). Războinicii s-au adunat în tabere în deșert, organizând patrule, gata să mărșăluiască asupra capitalei dacă cei doi nu vor fi eliberați. Problema a devenit rapid o chestiune de stat, punând sub semnul întrebării credibilitatea milițiilor șiite, acuzându-le că sunt jefuitori „lipsiți de onoare și respect”.

Ministerul de Interne a intervenit cu o campanie de propagandă. Autoritățile susţinute de Houthii consideră, însă, că femeia minte, pentru că testele ADN au confirmat că nu are origini irakiene. De fapt, este Sumaya Ahmed Mohammed Issa Al-Zubairi, născută în cartierul Hebra din capitală, în timp ce familia ei este originară din zona Arhab. Pentru a confirma acest lucru, experți științifici din cadrul Direcției de Poliție Criminală au efectuat teste genetice pentru zece frați, precum și pentru părinții ei. Astfel tatăl ei real ar fi sudor, şi nu liderul Bagdadului. Ministerul mai susține că femeia a fost căsătorită de mai multe ori și și-a pregătit cu grijă acoperirea şi amenință cu pedepse severe pentru oricine răspândește informații false.

În contextul asediului Houthi în desfășurare, a apărut informația că saudiții au contribuit la complot prin falsificarea videoclipului cu şuviţa de păr acordată ca pact. Cu toate acestea, răspunsul a venit cu un alt videoclip, în care femeia își reiterează poziția de victimă a abuzurilor: „Nu voi renunța la drepturile mele și la descendența familiei mele, chiar dacă îmi vor tăia capul... Sunt încăpățânată ca tatăl meu.”

Situaţia rămâne tensionată în zonă, în condiţiile în care presiunea exercitată de Houthii pentru a limita autonomia clanurilor, este încă puternică mai ales în regiunile nordice. De data aceasta, însă, milițiile șiite trebuie să se confrunte cu umbra lui Saddam Hussein, care rămâne o figură populară în lumea arabă, deoarece este considerat singurul care s-a opus imperialismului american. Și mulți din Yemen cer acum o anchetă independentă pentru a determina identitatea femeii.