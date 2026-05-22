Cuba a devenit „o amenințare la securitatea SUA”, avertizează Rubio. Havana îl acuză de minciuni

1 minut de citit Publicat la 11:56 22 Mai 2026 Modificat la 11:58 22 Mai 2026

Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: GettyImages

Cuba reprezintă o „amenințare la adresa securității naționale” a Statelor Unite, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, sugerând că șansele unui acord diplomatic sunt „scăzute”, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Havana.

Potriviti BBC, declarațiile vin la doar o zi după ce autoritățile americane l-au inculpat pe fostul președinte cubanez Raúl Castro pentru implicarea în doborârea, în 1996, a două avioane civile, incident soldat cu moartea unor cetățeni americani.

Rubio a spus că administrația de la Washington preferă „o soluție diplomatică”, dar a avertizat că președintele Donald Trump are dreptul și obligația de a proteja SUA de orice amenințare.

Havana îl acuză pe Rubio de „minciuni”

În replică, ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez, l-a acuzat pe Rubio că răspândește „minciuni” și a susținut că insula nu a reprezentat niciodată un pericol pentru Statele Unite.

Vorbind joi cu jurnaliștii, Rubio a reiterat că diplomația rămâne „varianta preferată” a SUA în relația cu Cuba, dar a adăugat: „Sunt sincer cu voi, probabilitatea ca acest lucru să se întâmple, având în vedere cu cine avem de-a face, nu este mare”.

El a acuzat, de asemenea, Cuba că ar fi „unul dintre principalii sponsori ai terorismului din regiune”, acuzație respinsă ferm de oficialii de la Havana, care au reacționat pe platforma X.

Tensiuni politice și acuzații reciproce

Șeful diplomației cubaneze l-a criticat pe Rubio, acuzându-l că încearcă să „instige la o agresiune militară” și că Statele Unite atacă „nemilos și sistematic” țara.

În paralel, Cuba se confruntă cu o criză de combustibil și dificultăți economice accentuate, pe care autoritățile de la Havana le pun parțial pe seama presiunilor și restricțiilor impuse de SUA. Țara a avut în ultimele luni pene prelungite de curent și lipsuri de alimente.

Rubio a spus că Havana a acceptat totuși un pachet de ajutor umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari oferit de Washington.

Președintele Donald Trump a descris din nou Cuba drept un „stat eșuat” și a afirmat că administrația sa încearcă să ajute țara „din punct de vedere umanitar”. El a susținut că mulți cubanezi din diaspora vor să se întoarcă și să contribuie la reconstrucția țării.

„Alți președinți au încercat timp de 50-60 de ani să rezolve această situație fără succes. Poate voi fi eu cel care reușește”, a declarat Trump.