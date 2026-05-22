Explozie la o fabrică MOL din Ungaria. Premierul Peter Magyar a anunţat un mort şi mai mulţi răniţi

Publicat la 11:30 22 Mai 2026 Modificat la 11:35 22 Mai 2026

O instalație de polioli inaugurată de MOL în 2024, la Tiszaújváros. Sursa foto: Profimedia

O explozie a avut loc, vineri, la fabrica Grupului MOL din Tiszaújváros, în Ungaria. O persoană a murit, iar alte câteva au fost grav rănite. Ministrul Energiei, István Kapitány, se află în drum spre fața locului împreună cu Zsolt Hernádi, președintele și directorul general al MOL, a anunțat vineri dimineață pe Facebook prim-ministrul Péter Magyar, notează CEEnergy News.

Explozia a implicat o conductă de pirobenzină din incinta MOL Petrolkémia Zrt. Potrivit autorității de gestionare a dezastrelor, explozia nu reprezintă o amenințare pentru populația locală, se arată în postare. Fotografiile atașate postării arată un fum negru gros.

Dávid Dojcsák, purtătorul de cuvânt pentru gestionarea dezastrelor din județul Borsod-Abaúj-Zemplén, a declarat pentru MTI că operațiunile de stingere a incendiilor sunt în desfășurare și că un laborator mobil a fost trimis la fața locului.

Complexul petrochimic Tiszaújváros al MOL include producția integrată de olefine (etilenă și propilenă), producția de materiale plastice în downstream (polietilenă și polipropilenă), o instalație de cauciuc sintetic și o instalație de polioli inaugurată în 2024.