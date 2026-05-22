Bolojan acuză PSD în scandalul „banilor împărțiți pe șervețel”: „Să ai tupeul ăsta, să minți cu nerușinare”

Ilie Bolojan a atacat dur PSD, vineri, după ce senatorul Daniel Zamfir l-a acuzat că împărțea, „pe un șervețel și cu un pix”, banii din fondul de rezervă cu frații Micula. Premierul interimar spune că asta s-a întâmplat pe vremea când Ludovic Orban ocupa această funcție, iar Zamfir „minte cu nerușinare”.

Replica lui Bolojan a pornit de la o întrebare a unui jurnalist legată de acuzațiile care i se aduc Oanei Gheorghiu.

„În această perioadă, în mod mincinos și pentru a acoperi fuga de răspundere - trebuie să fim conștienți că PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și în loc să aibă decența să își asume guvernarea a fugit de răspundere - se creează tot felul de pseudo-știri.

Vă dau un exemplu: înțeleg că în toamna anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legat de poziția Guvernului vis-a-vis de sentințe date pentru o firmă, a fraților Micula, în anii trecuți, colegii au făcut o întâlnire cu cei care știau despre ce este vorba și acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat niște fonduri...

Să ai tupeul să vii să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta, să minți cu nerușinare, așa cum a făcut domnul Zamfir, apoi să vii să corectezi, să spui doar premierul... arată o lipsă totală de răspundere și aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a continuat spunând că „aceste blufuri legate de doamna Gheorghiu sunt în același registru”.

Ce a declarat Zamfir

Daniel Zamfir l-a acuzat pe premierul Bolojan că, pe un şerveţel şi cu un pix, alături de fraţii Micula și în prezenţa funcţionarilor Ministerului de Finanţe, împărţeau banii din fondul de rezervă. Senatorul a afirmat că ar putea fi „cel mai grav trafic de influenţă de la Revoluţie”.

Senatorul PSD a arătat că „în 2019, dinozaurul Ludovic Orban, când era prim-ministru, printre primele documente pe care le-a semnat a fost prioritizarea suspectă a unor plăţi uriaşe, de peste 230-250 de milioane de euro, către miliardarii controversaţi de la Oradea, celebrii fraţi Micula, deşi existau atunci mecanisme suficiente pe care să le folosească statul român, ca aceste plăţi măcar să fie suspendate”.

„Haideţi să vedem ce s-a întâmplat după plata ultimei tranşe, făcută, cum am spus, în mod suspect, pe repede înainte. Miliardarii bihoreni s-au trezit că dobânzile au fost calculate greşit şi, bineînţeles, beneficiind de sprijinul, de bunăvoinţa şi mai ales de celeritatea cu care prietenul lor, Ludovic Orban, le-a plătit, au invocat ceva care întrece orice limită şi anume faptul că dobânda trebuia calculată la raportul ROBOR-dolar. Şi bineînţeles, după ce s-au trezit că e dobânda calculată greşit, declanşează un nou val de procese prin care solicită şi obţin nu mai mult, nu mai puţin de 300 de milioane de euro”, a mai spus Daniel Zamfir.

El a precizat că aceste sume reprezintă „construcţia a 150 de km de autostradă, 5 spitale regionale şi nu în ultimul rând creşterea pensiilor pentru un an de zile”.

„Să revenim la motivele pentru care Ilie Bolojan a stins rapid lumina din cămara în care l-a găsit pe dinozaur. În decembrie 2025, domnul premier demis Ilie Bolojan îi cere secretarului de stat, de la cancelaria domniei sale, domnului Andrei Lupu, de la USR, să convoace o întâlnire cu responsabilii din instituţiile statului ca să discute despre cazul fraţilor Micula. Ce a aflat acolo, că asta e important, acolo a aflat că noul său aliat resuscitat, spălat şi bun de pus în ramă, imediat după ce a preluat mandatul de prim-ministru în 2019, a chemat în bucătăria cea mai importantă din guvern, biroul prim-ministrului, pe funcţionari din Ministerul de Finanţe pentru a negocia direct şi netransparent împărţirea banilor din Fondul de rezervă al guvernului.

Pe un şerveţel şi cu un pix, primul ministru Ilie Bolojan, cu fraţii Micula şi cu avocatul fraţilor Micula, în prezenţa funcţionarilor din Ministerul de Finanţe, împărţeau banii din fondul de rezervă. Pe şerveţel. De ce pe şerveţel? Păi putem după aceea să-l aruncăm la gunoi”, a mai spus senatorul PSD.